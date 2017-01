Regiontour pozve turisty na zajímavosti našeho regionu

Dnes na brněnském výstavišti začíná mezinárodní veletrh cestovního ruchu v regionech Regiontour. Nesmí chybět Krnovsko, Jeseníky ani celý Moravskoslezský kraj.

Společná propagace ve stánku Jeseníky se loni městům okresu Bruntál osvědčila, proto v ní budou pokračovat i letos.Foto: MěÚ Krnov

Veletrh Regiontour potrvá v Brně až do 22. ledna. Moravskoslezský kraj se představí jako celek ve stánku CzechTourismu, ale Krnov a Bruntál se po dohodě s dalšími městy okresu rozhodly pro vlastní prezentaci ve stánku Jeseníky-východ a rýmařovské společnosti Turistické známky.

Některé krnovské památky jako poutní kostel na Cvilíně nebo kostel sv. Benedikta s pozoruhodnými středověkými freskami představí expozice Církevní turistika, kterou na veletrhu připravilo Biskupství brněnské.

„Vloni poprvé jsme na veletrhu už nebyli součástí stánku Moravskoslezského kraje, ale dali jsme se dohromady s okolními městy, jako je Rýmařov, Bruntál nebo Vrbno pod Pradědem. Kromě turistických cílů jsme nabídli i mnoho regionálních produktů.

Protože se nám společná prezentace osvědčila, pokračujeme v tomto modelu i letos," uvedl místostarosta Krnova Jan Krkoška (ANO), který je současně náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

„Prezentace kraje prostřednictvím informačního pultu na stánku Czech Tourismu se loni osvědčila, a proto chceme jít i letos stejnou cestou. Účinnější se nám jeví prezentace menšího rozsahu na více místech, tedy i na menších regionálních veletrzích a prezentačních akcích v tuzemsku i v zahraničí," dodal Jan Krkoška s tím, že Moravskoslezský kraj na veletrhu poprvé představí nový Magazín Moravy a Slezska The Best of Moravia and Silesia, který prezentuje tipy na zajímavé výlety a akce. Magazín je výsledkem spolupráce s Jihomoravským, Olomouckým a Zlínským krajem.

Doprovodný program nabídne témata s důrazem na barokní památky a regionální gastronomii.

„Na veletrh jedeme s prezentací cyklostezek, krnovských věží a dalších atraktivit. Samozřejmě do Krnova budeme lákat i na loňské novinky jako půjčování koloběžek v našem turistickém infocentru nebo na pohádkovou stezku ke Krtečkově studánce u Města Albrechtic," doplnila vedoucí oddělení vnějších vztahů krnovské radnice Monika Vyležíková.

Zástupci Krnova budou na veletrhu čepovat nápoje vyrobené v Krnově. Z krnovské kohoutkové chlorované vody se vyrábí limonáda Kofola i řemeslné pivo Nachmelená opice.