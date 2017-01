Ředitel školy v Branticích maloval úžasné akvarely

Dnes je malotřídní základní škola s tělocvičnou a mateřskou školou neodmyslitelnou součástí Brantic. Po odsunu německého obyvatelstva byly začátky brantické školy spojené především s osobností ředitele Ludvíka Konečného (1906-1987).

Ludvík Konečný byl také talentovaným malířem. Přesvědčili se o tom v obci Tichá na Novojičínsku. Jeho syn Květoslav Konečný daroval obecnímu úřadu kopii tohoto akvarelu, který jeho otec maloval v červnu 1944.Foto: archiv obce Tichá

Nyní se ukazuje, že tento první poválečný ředitel obecné školy v Branticích byl nejen pedagog, ale také talentovaný malíř.

O jeho velkém talentu se dozvěděli na Novojičínsku v obci Tichá, když Květoslav Konečný poskytl tamnímu obecnímu úřadu kopie obrazů, které maloval jeho otec. V Tiché býval půvabný dřevěný kostel svatého Mikuláše, který 13. srpna 1964 zničil rozsáhlý požár.

Ludvík Konečný namaloval kostel v Tiché z různých úhlů pohledu v červnu 1944, takže dnes mají hodnotu nejen uměleckou, ale také dokumentární.

Syn Květoslav Konečný se sice koncem šedesátých let odstěhoval do Austrálie, ale do Tiché, kterou jeho otec Ludvík tak rád maloval, se rád vrací. „Loni nám daroval kopii jednoho obrazu, letos dalších dvou," potvrdila starostka Tiché Michaela Štefková.

Obrazy Tiché Ludvík Konečný namaloval, když mu táhlo na čtyřicítku. Narodil se v Kateřinicích a po absolvování učitelského ústavu v Příboře učil na různých místech, až byl po válce v roce 1945 povolán do pohraničí, aby nastoupil jako ředitel obecné školy v Branticích.

V této škole na Krnovsku ukončil svou pedagogickou kariéru odchodem do důchodu. Ve volném čase se kromě malování akvarelů věnoval práci se dřevem, amatérskému divadlu a dechové hudbě. Při působení ve starých Hamrech měl vlastní orchestr a také jako pedagog v Branticích aktivně hrával na klarinet.

Byl také dlouholetým členem orchestru krnovských železničářů.