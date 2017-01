Ramazanová se loučí: Neodcházím dobrovolně

Renata Ramazanová dlouho byla tváří krnovské ODS. Nedávno zastupitelům oznámila, že v politice končí.

Renata RamazanováFoto: DENÍK / Anna Stramová

Renata Ramazanová v minulosti zastávala posty starostky i místostarostky Krnova, v současnosti je zastupitelkou i radní. Když oznámila zastupitelstvu své rozhodnutí, že hodlá rezignovat, aby na únorovém zasedání už mohl složit slib její náhradník z ODS, následovalo dojemné loučení.

„Milí kolegové, využívám této příležitosti, abych vám poděkovala za spolupráci, které si nesmírně vážím. Některým budu děkovat za celých 14 let, třeba Lidušce Čajanové. Jiným za dva roky, ale i tak mi bylo ctí, že jsem s vámi mohla spolupracovat," oznámila Ramazanová kolegům v zastupitelstvu a dodala, že si cení hlavně toho, že i rozdílné názory byly sdělovány kultivovaně a se vzájemnou úctou.

Prosím, držte to, je to nesmírně cenná věc. Možná pak zasedání nebudou tolik zajímavá pro novináře, ale věřím, že to dokážete udržet i nadále. Ať se vám daří," doplnila Ramazanová a zastupitelé její slova ocenili potleskem.

MUSÍM ABDIKOVAT KVŮLI NEDŮVĚŘE

„Vaše slova byla nejen povzbuzením, ale měla i velkou váhu. Děkuji za vše," dodala dojatě starostka Krnova Jana Koukolová Petrová (ANO) a předala slovo Kamilu Trávníčkovi (Krnovští patrioti). „Tato informace mě dost zasáhla, protože tato vzácná dáma byla mým průvodcem v životě. Pokud se neurazíš, velmi mě zajímá proč. Můžeš mi odpovědět, prosím?," naléhal Trávníček na Ramazanovou, aby prozradila důvody svého odstoupení.

„Asi budu muset, i když přiznávám, že taková otázka je hodně na tělo. Nečiním tak dobrovolně. Byla jsem vyzvána, abych zvážila své další setrvání a to je výrazný projev nedůvěry. A na tu odpověď může být jediná: musím abdikovat," naznačila Ramazanová, že její odchod z politiky nestojí na jejím dobrovolném rozhodnutí.

Na to zareagovala zastupitelka Ludmila Čajanová (KDU-ČSL): „Říkala jsi něco o nedůvěře. Já bych ale chtěla upozornit, že důvěru nám dávají voliči a ne několik stranických nebo nestranických kolegů. To, že jsi byla zvolena do zastupitelstva, je především výrazem důvěry obyvatel Krnova. Takže mě mrzí, že jsi na takové řešení přistoupila," komentovala nečekanou rezignaci Čajanová.

DOJEMNÉ LOUČENÍ

O slovo se hlásili i další, kdo chtěli Renatě Ramazanové poděkovat, například místostarosta Jan Krkoška (ANO): „Také já musím Renatě poděkovat za zkušenost, kterou nám dala všem. Já zrovna patřím k těm, kdo s ní měl asi rok období, kdy jsme se nesnášeli." „Spíš jsme měli rozdílné názory," opravila ho Ramazanová. „Dneska oba máme slzy v očích a vím, že tato dáma mi hodně dala do života. Děkuji," doplnil Krkoška.

Kromě zastupitelů Ramazanové poděkoval také vedoucí sociálního odboru František Fojtík:

„Já bych chtěl poděkovat nejen za náš odbor, ale také za celý úřednický stav. Také já si vážím těch asi patnácti let, co jsem měl čest s Vámi spolupracovat. Vážím si Vás nejen v rovině profesní, ale i mezilidské," ujistil Fojtík Ramazanovou. K jejím velkým zásluhám patří dlouhý proces usmíření s německými rodáky a určitě bude chybět také zástupcům partnerských měst na Ukrajině a v Polsku.

Deník nabídl Renatě Ramazanové, zda má zájem vysvětlit důvody svého odchodu z politiky podrobněji. Odmítla s odůvodněním, že vše podstatné už sdělila zastupitelům a nechce v médiích komentovat interní záležitosti krnovské organizace ODS.