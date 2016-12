Putování po betlémech

Co by to bylo za Vánoce bez betléma, bez jesliček s Ježíškem? Lidé ve svátečním čase míří do kostelů, kde bývají betlémy vystaveny.

dnes 06:00 SDÍLEJ:

Bruntálský betlém už je nainstalován, poprvé si jej mohou lidé prohlédnout až po půlnoční mši na Štědrý den, k vidění bude do 1. ledna.Foto: DENÍK / Dalibor Otáhal

V betlému se to hýbe Jeden z nejpůvabnějších betlémů najdou lidé v Bruntále, poprvé si jej mohou prohlédnout po půlnoční mši. I letos v něm uvidí nové figurky, řezbář František Nedomlel vyřezal pekaře i s pekárnou. V bruntálském betlémě postavičky řežou, chodí, tlučou, spouští se do dolů, pohybují se. Je zde celkem 169 figur a osmnáct pohyblivých sekcí. Jen postavit jej zabere pastoračnímu asistentu Karlu Peschkemu tři týdny. Diváci zde uvidí řadu důvěrně známých staveb z Bruntálu, třeba zámek, uměleckou školu či třeba vzdálenější Hradec nad Moravicí. Dílo plné Krnova Podobné pocity zažijí diváci při pohledu na betlém v Krnově. Před výkladem prodejny prádla na krnovském náměstí postojí lidí i pár minut. Je zde totiž betlém, který představuje Krnov. Mezi krnovskými dominantami jsou desítky postaviček, které město nějak charakterizují. Vyhrává zde Dechový orchestr mladých, dechovka Krnovanka, cimbálovka i žáci ZUŠ, tančí se řecké tance i český folklor. Slévač slévá, svatý Martin je štědrý, varhanář ladí píšťaly, železničář odváží pryč parní lokomotivu, prodavači nabízí stuhy, prýmky, prádlo i pečivo. Kofola jede na saních, zloděj krade kanály, zdravotníci léčí, učitelé učí, sportovci sportují. Samozřejmě nechybí ani loutkáři ze souboru Krnováček, kteří tento betlém vymysleli a vytvořili. Největší unikát na světě Kdo ještě nenavštívil největší dřevěný vyřezávaný betlém v životní velikosti, nemusí cestovat moc daleko. Tento světový unikát najde v Pradědově galerii u Halouzků v Jiříkově, otevřeno je celoročně i o Štědrém dnu. V těchto dnech zde vyhrávají koledy a nad galerii do daleka svítí betlémská hvězda a provází zde živí andělé. Navíc zde děti uvidí třeba i Ježíška, tohle je místo, kde má svůj domov. Pro rodiče zde mají zvláštní službu, u vchodu od nich nenápadně převezmou dárky, a než rodiče s dětmi dojdou k Ježíškovi, už jsou zde dárky přichystány. Řezbář Jiří Halouzka navíc část expozice vyhradil i malým betlémům svých řezbářských kolegů. Skvost na radnici Betlémy najdou lidé i na dalších místech v okrese. Co je pro ně často nejdůležitější, že jsou „naše", jsou místní, důvěrně známé. Nemusí být pokaždé v kostele, třeba v Rýmařově se mohou lidé od letošního roku potěšit pohledem na Ježíška v jesličkách, Josefa a Marii za okny v přízemí radnice. Vyřezal jej František Nedomlel, v dalších letech by měly přibýt další figurky. Do betléma přibyla pekárna Kroky mnoha lidí z Bruntálu a okolí míří o Vánocích k bruntálskému betlému. Ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v kapli sv. Kříže se rozkládá na ploše 37 čtverečních metrů. I letos je o něco jiný a také početnější než loni. Autory jsou nejen řezbář Josef Nedomlel, po němž v díle pokračuje jeho syn František. Třetím je pastorační asistent Karel Peschke, který betlém každoročně staví. Začíná už v polovině listopadu, postupuje při stavbě odzadu dopředu. Pomáhají mu snímky, které si pořizuje v průběhu stavby. Už za ta léta ví, kam co patří, kde je větší a těžší kompozice a je tedy nutná dole opora. Konstrukce stojí na dřevěných kozách. A nejde jen o to betlém postavit, ale také zajistit, aby se vše pohybovalo tak, jak má. „V listopadu je v kostele jiná teplota než v prosinci. Než vychytám poměr mezi teplotou a materiálem, trvá to i týden práce," prozradil Peschke jedno z úskalí stavby pohyblivého betléma. Díky dlouholetým zkušenostem při sestavování už umí Peschke opravit řadu věcí, když se chod mechanismu někde zasekne. Je třeba kontrolovat napínací kladky, vyladit mechanismus, aby pohyb nebyl škubavý. „Za řemeny v mechanismu slouží šicí nitě od veterinářů, jsou pevné a vydrží," podotkl řezbář František Nedomlel. Letos je v betlémě nový mech, ten vydrží tak dva tři roky, pak už není tak načechraný a musí se zase obměnit. Je také nutné natáhnout řadu drátů a nasvětlit betlém. Letos do betléma přibyla další místní věc, je jí pekárna Macek, ta bývala kdysi v Jesenické ulici v Bruntále. Betlém bude přístupný od 25. prosince do 1. ledna každý den od 14 do 17 hodin a 15 minut před a po každé bohoslužbě. Pak zase betlém skončí uložen v krabicích a Karel Peschke s Františkem Nedomlelem se začnou domlouvat na tom, co nového do betléma přibude o dalších Vánocích. Za anděly do Jiříkova Setkat se s živými anděli a navštívit největší vyřezávaný betlém v životní velikosti, to mohou lidé v těchto dnech v Pradědově galerii u Halouzků v Jiříkově. O Vánocích je zde připraven speciální program, hrají koledy, panuje sváteční atmosféra. Obchůzková trasa v galerii je vyzdobena chvojím a ozdobami. Cestu ukazuje světelný had 250 metrů dlouhý. Obsluha má oblečen andělské kostýmy a takhle to bude až do Tří králů. „Všichni mohou chodit přes ateliér, prohlédnout si rozpracované sochy a podívat se, jak vyřezávám. Mohou se podívat i na řezbářská dláta tří generací, mám zde taková, co s nimi vyřezával můj praděd, a uchovávám je jako relikvie, aby lidé viděli, s čím se pracovalo," řekl řezbář Jiří Halouzka. Ten na Štědrý den bude návštěvníkům sám dělat i průvodce, takže lidé si mohou vyslechnout komentář k jednotlivým dílům. „Atmosféra je tu sváteční a přátelská, pořád to vylepšujeme. Je těžké každý rok vymyslet něco nového. Letos do betléma přibyli tři noví koně, je zde létající anděl a nasvětlení je jiné než loni," prozradil novinky ve svém betlému řezbář Halouzka.

Autor: Dalibor Otáhal