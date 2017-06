První pomoc? Krnovské děti vědí, jak na to, zkusily si to

Ovázat ruku, zabalit se do fólie, masírovat srdce. Studentky krnovské zdravky učí předškoláky, jak poskytnout první pomoc.

Děti si umí kurz první pomoci na krnovské zdravce užít.Foto: DENÍK / Gabriela Mathiasová

Co když někdo spadne a nedýchá? Šestiletý Jiříček se nebojí a na figuríně miminka si vyzkouší zaklonění hlavy, masáž srdce a dýchání z úst do úst. Dokázal by pomoci? „No tak raději bych pomohl, než nepomohl, kdyby třeba někdo spadl," odpovídá vážně. Dvě holčičky vedle něho se smějí a na figurínu nechtějí sáhnout.

„Každé dítě je jiné, do ničeho je nenutíme, jde o to, aby se s první pomocí co nejdříve setkaly, neměly strach, zafixovaly si základní zásady," vysvětluje Aneta Baťková, učitelka Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Krnově.

Škola už řadu let pořádá zábavné kurzy pro předškoláky, v pátek 2. června si přišly vyzkoušet první pomoc děti z Mateřské školy Jiráskova. Studentky druhého ročníku měly pro děti připraveno několik stanovišť přímo v odborných učebnách školy.

„Co by ti udělala žehlička, horké kafe, léky, zásuvka," ptají se předškoláčka. Chlapec nevysvětluje, ale předvádí popálení, výbuchy, bolení břicha. „S dětmi je sranda," usmívá se Eliška z druhého ročníku krnovské zdravky. „Odmalička chci pracovat jako dětská zdravotní sestra," dodává.

Některé děti už zkušenost s úrazy mají, naštěstí ne vážnými. „Jednou jsem se doma skřípl, maminka mi dala náplast," vzpomíná Kuba. „Jednou mi krvácelo koleno, a jednou, když jsme dělali palačinky, jsem se spálil o horkou pánev," přidává se Davídek.

Děti si vyzkoušejí trojcípý šátek, kreslí, co je uvnitř těla, dozví se, co se střepy v dlani. „Máme sady na maskování, speciální plastelíny, vybíráme a předvádíme jen lehká zranění, aby se děti nebály, naším cílem není je vystrašit," ujišťuje Aneta Baťková.

Některé děti si plastelínu s plastovými střepy do dlaně dát nechtějí, jiným to nevadí. „Střepy nevytahujeme, dáme krytí a zavedeme zraněného k lékaři," vysvětluje jim jedna ze studentek. „Jednou jsem už byla svědkem nehody, věděla jsem, co mám dělat. Pro děti má učení se první pomoci určitě význam. Je důležité, aby to přijaly jako normální věc, a když budou potřebovat, budou vědět, co dělat," dodává.

Největší úspěch má nakonec polohovací postel. Povozit se, seskočit a hurá pro medaili a odměnu.

Gabriela Mathiasová