První kroky do soutěže Česká Miss 2017

Simona, Marie, Veronika, dvě Michaely, Tereza a Karina. Co mají společného? Jsou mladé, krásné a bydlí v našem okrese. Jedna z nich se možná stane Českou Miss 2017.

Casting soutěže Česká Miss. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Petr Widenka

Zatím se přihlásily do soutěže, poslaly fotky, své míry a informace to tom, co umí a co je baví. Chcete se seznámit? Máte příležitost. Pět z nich se právě dnes (v úterý 17. ledna) od 14 hodin zúčastní castingu v opavském obchodním centru Breda & Weinstein, dvě se představí ve středu v obchodním centru City v Olomouci.

Jaké jsou dívky, které se letos ucházejí o titul Česká Miss? Všechny umí anglicky, mají rády pohyb, cestování, vaří, zajímají se o zdravou stravu.

Simona Glacová a Marie Danči jsou nejvyšší, měří 174 centimetrů, obě jsou z Krnova a obě se věnují basketbalu. Marie vaří, peče a ochutnává čokoládu z celého světa. Simona hraje na kytaru a zajímá se o módu.

Z Krnova je i Karina Marešová, která má kromě fitness a vaření zájem také o matematiku a ekonomii. Michaela Marková žije v Branticích, má ráda zdravou stravu, jógu a knížky. Michaela Dudová z Osoblahy má spoustu zájmů, mimo jiné doučuje děti, zajímá se o restaurátorství, historii, fotografování a před dvěma roky získala v našem kraji 1. místo v soutěži Missis.

Veronika Šimečková a Tereza Maňurová bydlí v Bruntále. Veronika jezdí na koních a hraje v divadle, Tereza se věnuje hlavně tanci a zpěvu.

Co dívky v Opavě a v Olomouci čeká? „Casting proběhne ve třech kolech. V prvním kole vystoupí dívky v osobitém outfitu, který je co nejlépe vystihuje, a mají 15 sekund na to získat si přízeň publika a poroty, mohou říct, udělat nebo vyjádřit cokoliv. Cílem je ukázat výjimečnost, povahu, sebedůvěru i emoce," uvedli organizátoři.

Druhé kolo je promenáda v plavkách a odpověď na otázku porotce. Ve třetím kole se dívka prezentuje v koktejlových šatech a odpovídá na otázky porotců. „Chceme vidět, jak je dívka odvážná, jaký je typ člověka a jak by reagovala na různé životní situace. Na základě závěrečného vyhodnocení je z castingu vybráno tři až sedm dívek, které postoupí do semifi nále České Miss 2017," doplnili organizátoři soutěže.

V každém regionu bude porota s přihlédnutím k hlasování diváků volit také regionální miss. Bude to některá z „našich"? Držme jim palce.

Nejkrásnější dívka Krnova, Rýmařova, Česka a Evropy

Při vyslovení jména Monika Žídková si každý vybaví tituly Miss České republiky 1995 a Miss Europe 1995. Na její první významné tituly Miss Krnov 1993 nebo Miss Rýmařov 1994 se už téměř zapomnělo.

Zatímco za socialismu byly ideálem ženské krásy soudružky v zástěrách a v montérkách, polistopadová svoboda umožnila obnovit soutěže Miss spojené s promenádou v plavkách. Pro Krnov to byla velká událost, když se v roce 1993 začala chystat až lehce megalomansky soutěž dívčí krásy.

Miss Krnov 1993 moderoval zpěvák Michal Penk a v porotě seděl například Radek John s manželkou Zlatou Adamovskou. Sponzoři se předháněli, kdo nabídne vzácnější dar za logo na jevišti krnovského divadla.

O titul Miss Krnov se ucházelo 31 dívek. Porota si zaslouží přívlastek „odborná" už jen za to, že přiřkla titul Miss Krnov do té doby téměř neznámé sedmnáctileté studentce krnovské pedagogické školy Monice Žídkové. Umíte si představit tu ostudu, kdyby budoucí Miss Europe v Krnově skončila druhá?

Monika Žídková tehdy zvítězila také v kategorii Miss publikum. Krnovský kronikář pro budoucí generace zaznamenal její míry 86-59-94.

Diváci se bavili a vítězka byla odměněna částkou deset tisíc korun, zájezdem, šperky a kosmetikou. V roce 1994 Žídková získala titul Miss Rýmařov. V roce 1995 nejdříve Miss severní Moravy a Miss Moravia a pak už to šlo přes Miss České republiky až k Miss Europe.

Maturitu na krnovské pedagogické škole už skládala za asistence televizních kamer a fotografů. Při praktických zkouškách předvedla gymnastickou sestavu s obručí a vyrobila loutky loupežníků.

Dnes má Monika Žídková u svého jména v encyklopediích tituly jako Nejoblíbenější Miss historie nebo Miss tisíciletí. Přestože se na její první titul Miss Krnov 1993 téměř zapomnělo, Monika Žídková se do Krnova ráda vrací, když moderuje akce pro děti na krnovském letišti.

Kromě půvabu ji Bůh štědře obdařil i dalšími schopnostmi, díky kterým se stala starostkou Kravař. Z mladičké missky se změnila v respektovanou dámu, podnikatelku, praktikující katoličku a maminku dvou dětí, která nikdy neplnila stránky bulváru rodinnými skandály ani divokými večírky.

Na Terezu Chlebovskou vzpomínají rádi

Deník začal sledovat úspěchy Terezy Chlebovské dávno před tím, než se proslavila jako Česká Miss 2012. Už v roce 2010 jsme informovali o jejích titulech Miss léto nebo Miss Reneta. A také o jejích mírách 90-66-96 při výšce 174 centimetrů.

Studentka krnovského gymnázia Tereza Chlebovská na sebe prozradila, že ráda cestuje a tančí, volný čas tráví s přáteli, hraje volejbal, poslouchá hudbu a mezi její oblíbené autory patří William Shakespeare. Při děkovačkách nezapomněla nejen na rodinu, ale také zdravila spolužáky a kamarády z krnovského gymnázia i třídní profesorku Váňovou.

Na úspěchy Terezy Chlebovské jsou hrdí také na základní škole v Třemešné, kde si při žákovském divadelním představení poprvé vyzkoušela, jaké je to stát na jevišti před plným sálem.

Loni jsme všichni s napětím sledovali, jak se příběh nastávající maminky Terezy Chlebovské prolíná s příběhem jejího snoubence fotbalisty Pavla Kadeřábka na Mistrovství Evropy ve Francii.

Zatímco nastávající tatínek Kadeřábek musel pilně trénovat a soustředit se na svou profesi fotbalového obránce v dresu České republiky, pětadvacetiletá Tereza Chlebovská to v sedmém měsíci těhotenství sledovala doma v Krnově u televize společně s rodiči a se sestrou. Zrovna když Kadeřábek nastoupil na Euru proti Španělům, Tereza Chlebovská kvůli indispozici skončila v nemocnici na kapačkách.

Naštěstí všechno dobře dopadlo. Chlebovská povila holčičku Emu, která už brzy oslaví své první narozeniny.

Šárka Cojocarová: Česká Miss Earth 2011

Ve finále České Miss 2011 se objevila i půvabná studentka a modelka Šárka Cojocarová ze Svobodných Heřmanic, tehdy dvaadvacetiletá. Pro mnohé to byla finalistka, na její vítězství si třeba vsadila vítězka soutěže krásy z roku 2001 Diana Kobzanová.

Na galavečeru, který se konal 19. března 2011, na Šárku však čekalo jiné ocenění. Soutěž sice nevyhrála, získala však titul Česká Miss Earth 2011. Poté republiku reprezentovala na celosvětové ekologické soutěži krásy Miss Earth, která se konala ve filipínské Manile, a získala titul Nejkrásnější tělo v plavkách (Best in Swimsuit).

V roce 2012 reprezentovala naši zemi také na méně známé mezinárodní soutěži krásy Miss Exclusive of the World, jejíž finále se konalo v Turecku a kde se umístila na třetím místě.

Tehdejší studentka Ostravské univerzity už měla na svém kontě úspěchy z jiných soutěží krásy, ve finále Miss České republiky už byla v roce 2007, o dva roky později získala titul Miss Brno Open 2009.

Monika Vaculíková získala také titul Miss Deník

Pro studentku a modelku Moniku Vaculíkovou z Bruntálu byl velmi úspěšný rok 2014, kdy se stala první vicemiss Miss Princess of the World 2014. Soutěž patří do první pětky nejprestižnějších soutěží krásy ve světě, je určena dívkám od 16 do 26 let. Světové finále se konalo v ČEZ Aréně v Ostravě.

Finalistek bylo čtyřicet a každá byla z jiné části světa. Toto klání se odlišilo od ostatních soutěží krásy zařazením disciplín, při kterých dívky předvedly, že zvládají práci s moderními komunikačními prostředky a také že si osvojily základy diplomatického protokolu.

Monika Vaculíková se zúčastnila mnoha nejrůznějších soutěží krásy, v řadě z nich se umístila na předních pozicích. Například to bylo třetí místo v soutěži Dívka roku 2006, titul první vicemiss na Miss Reneta 2007 či vítězství v soutěži Tvář roku 2011.

V roce 2007 se stala českou vítězkou Soutěže Superkrás a za zmínku stojí i to, že v této soutěži získala titul Miss Deník, a to v hlasování čtenářů našich novin.