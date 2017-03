První farmářské trhy proběhnou už ve středu

Také letos se budou v Bruntále na náměstí Míru konat farmářské trhy.

Farmářské trhy. Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Ty první proběhnou ve středu 22. března, další budou opět ve středu, vždy každý sudý týden až do 27. září, a to od 9 do 16 hodin.