Pro psy je konec roku nejhorším obdobím stresu

Jak přežili hlučné silvestrovské oslavy psi v našem regionu? Někteří v klidu, jiní schovaní pod peřinou. A několik dalších na útěku…

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Konec roku je pro většinu lidí důvodem k oslavám a k radosti. Pro chovatele zvířat a jejich svěřence je ale přelom letopočtů nejhorším obdobím v roce.

Nejde jen o půlnoční silvestrovský ohňostroj. Petardy se v ulicích měst i na vesnicích ozývají nahodile v průběhu celého prosince a nevyužité zásoby pyrotechniky se odpalují ještě na Nový rok.

ZÁZNAM Z 1. LEDNA

Helena Mikulcová, která se v Krnově stará o opuštěné psy, má na ohňostroje a petardy jasný vyhraněný názor. Na facebookových stránkách Šance pro jejich život ho podpořila aktuálním popisem událostí z večera 1. ledna.

„Náš Bohoušek, kterého mám v dočasné péči, je v tuto chvíli namačkaný na mně, schovaný pod dekou, má záchvat, třese se, srdce mu bije, oči vytřeštěné, nereaguje na nic. To je stav pejska, který má stres z dělobuchů a ohňostrojů. Dnes to trvá už asi dvě hodiny. Včera od asi osmi večer, kdy to začalo, a vlastně to skončilo až dnes ráno, kdy konečně zvládl jít ven a vyčurat se.

Můžeme být šťastní, že to přežil," popsala Mikulcová, co prožívali psi i lidé, kteří o ně pečují.

LÉKY, PAMLSKY, RÁDIO

Krnovská „psí maminka" Helena Mikulcová přidala výzvu, aby se každý, kdo provozuje tuto „bouchací zábavu", zamyslel nad tím, co vše způsobuje zvířatům.

„Co zažívají ta venku, si ani nedovedeme představit. Zodpovědný člověk se na to připraví, je doma s pejsky, stará se o ně, a stejně je to může takhle zasáhnout.. Nezodpovědný na zvířata kašle a pak se hledají stovky pejsků každý rok," napsala.

Někteří zkušenější chovatelé zkoušejí utišující přípravky, jiní už mají na zvládání situace své osvědčené recepty. „Mám tři pejsky, bojí se hodně, ale pomáhá nám tišší pokoj s rádiem. A taky pamlsky. Kdybych ale měla pejsky, co to opravdu těžce nesou, volila bych asi nějaké ty tišicí prostředky.

Když má majitel své miláčky rád, tak jim pomůže," uvedla v diskusi jedna z chovatelek.

BOJÍ SE PSI, KONĚ I ZVĚŘ V LESE

„Je to vážně hnus, já utišovala koně a tři psy. Nakonec z toho Nového roku má člověk jen stres, aby to všichni v klidu přežili," připomněla jiná chovatelka, že problém se netýká jen psů.

„A co zvířata, která jsou venku a žijí venku, na loukách, v lesích? Ti mají zatraceně velké stresy a strach. Kdo jim pomůže, kdo je uklidní?" ptala se další milovnice zvířat.

NĚKTEŘÍ SE NAŠLI, JINÍ BLOUDÍ

Kolik pejsků se v našich městech vylekalo a zaběhlo kvůli dělobuchům, se přesně zjistit nedá. Některé už našli majitelé sami. Pokud ztrátu psa nehlásili obecnímu úřadu nebo městské policii, nikdo nemá přehled, kolik psů se někde toulá pár dní po Silvestru.

Například dezorientovaný německý ovčák ještě tento týden bloudil v okolí Slezských Rudoltic a vyžíral misky s granulemi pro kočky.

V Krnově skončila 31. prosince v kotcích městské policie fenka křížence, která byla odchycena v Albrechtické ulici. V Lichnově hledali prostřednictvím facebooku majitelé svou fenku německého krátkosrstého ohaře. Jmenovala se Deny a ztratila se po půlnoci 1. ledna. Tento příběh naštěstí skončil dobře a Deny byla brzy zase doma.

Dělobuchy, rakety a petardy snad už milovníkům ohňostrojů došly, takže naši čtyřnozí přátelé mají před sebou klidných jedenáct měsíců.

Gabriela Mathiasová