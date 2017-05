Nejpřívětivější úřady prý máme v Krnově a v Opavě

Občané, kteří přicházejí do budovy krnovské radnice nebo opavského magistrátu, si možná všimnou samolepky, která oznamuje, že mají co do činění s Přívětivým úřadem.

Přívětivý úřad je soutěž, ve které letos přebírali ocenění zástupci tří nejlepších úřadů z Moravskoslezského kraje. Zvítězil Krnov následovaný Opavou a Karvinou.Foto: MěÚ Krnov

Ve druhém ročníku celostátní soutěže Přívětivý úřad byl vyhodnocen jako nejlepší v Moravskoslezském kraji Krnov těsně následovaný Opavou a Karvinou. Organizátoři soutěže z Ministerstva vnitra v kategorii obcí s rozšířenou působností mapovali stav přívětivosti a otevřenosti úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Do soutěže se přihlásilo 165 obcí a také městské části hlavního města Prahy. Celkem soutěžilo 73 procent ze všech obcí s rozšířenou působností. „Je hodnoceno poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Oceňujeme především snahu úřadů o zvyšování přívětivosti i nad rámec svých povinností a obecných standardů," uvedl Petr Mlsna, náměstek ministra vnitra pověřený řízením sekce veřejné správy. K nadstandardu se řadí rozšířená provozní doba, objednání on-line, možnost platby platební kartou, bezbariérovost úřadu, možnost bezdrátového připojení, hrací koutky pro děti, přebalovací pulty, zveřejňování rozklikávacího rozpočtu, využívání sociálních sítí nebo zavádění mobilních aplikací. „Hodnotitele zaujalo, že například oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel dělá výjezdy do našich obcí, aby vyřídili občanům potřebné doklady. Ocenili naše on-line kamery jak v čekárnách, tak třeba na sportovištích nebo přehled vydaných a nevydaných dokladů. Body jsme získali také za transparentnost, protože zveřejňujeme nad naši povinnost i smlouvy pod 50 tisíc korun nebo záznamy ze zasedání zastupitelstva města," vysvětlil tajemník Městského úřadu v Krnově Igor Kozelek, čím si radnice výhru zasloužila. Kladně byla hodnocena dostupnost územních plánů obcí, komunikace prostřednictvím webu, facebooku a zpravodaje, také takové drobnosti jako jedostupnost toalet pro klienty, dětský koutek nebo místnost pro kojící matky s přebalovacím pultem.

Autor: František Kuba