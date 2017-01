Přehled největších událostí uplynulého roku v regionu

Vážení čtenáři, přinášíme vám krátký přehled zajímavých událostí, které se za poslední rok odehrály na Bruntálsku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Leden

>> Ve státním kole prestižní gastronomické soutěže Bocuse d'Or Česká republika 2016 uspěl bruntálský rodák Martin Staněk, který pracuje jako šéfkuchař v pražské restauraci. Ocenění za nejlepší rybí pokrm získal Martin Staněk se svou variací jesetera s ráčky.

>> Jak se skládají songy v Americe, to jeli okouknout Štěpán a Matěj Jelenovi z kapely Donaha. Do Kalifornie je pozval hudební manažer Richard Reines, kterému se do rukou dostala nahrávka Štěpána Jelena. Reines domluvil pět takzvaných songwriterů, tedy muzikantů, co tvoří písničky populárního žánru, skládají, píší texty, melodie a akordy. Matěj a Štěpán nakoukli pod pokličku jejich tvoření a zkoušeli, jak se to dělá jinde.

Únor

>> V Bruntále začalo jezdit seniortaxi, cílem jízdy mohou být jen přesně stanovená místa, těmi jsou ordinace lékařů a úřady ve městě. Senior zaplatí řidiči jednotnou cenu 15 korun, zbytek částky uhradí město Bruntál ze svého rozpočtu.

>> Martin Kolomý se s kamionem Tatra držel na předních místech závodu Rallye Dakar 2016, třetí etapu dokonce vyhrál, po nehodě v druhé části závodu spadl až na padesáté místo. Nakonec se probojoval do top dvacítky a obsadil celkově sedmnácté místo.

>> V Malé Morávce zahájila svou činnost nově vzniklá Charita svatého Martina. Potřebným lidem nabízí pečovatelskou službu, půjčovnu kompenzačních pomůcek, dluhové a kariérní poradenství a další sociální služby.

Březen

>> Horské lázně Karlova Studánka zůstanou státní. Česká vláda rozhodla, že se lázně privatizovat nebudou.

>> Proběhla celorepubliková soutěž s názvem Jedeme v tom společně pořádaná vrbenským domovem pro seniory. Cílem bylo přimět seniory k aktivitě, pohybu a zábavě. Do akce se zapojilo přes dvě stě účastníků z dvaadvaceti českých domovů pro seniory.

Akce byla sportovním kláním, z každého domova pro seniory vystartoval stejný počet závodníků pomocí šlapadel a rotopedů na pomyslnou trasu z Pradědu do Prahy dlouhou 393 kilometrů. Šlo o to, kdo trasu ujede jako první.

>> Fotograf Jindřich Štreit si na zámku v Bruntále při vernisáži výstavy Evy Brodské převzal cenu Klubu Za starý Bruntál. Klub ji uděluje za největší přínos pro město. Štreit ji získal za dlouholetou práci při organizování výstav světových i českých umělců v Bruntále.

>> Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál oslavilo sedmdesát let od svého vzniku, bylo prvním českým gymnáziem na území města. Dějiny gymnázia ve městě jsou ale o hodně starší. První gymnázium v Bruntále založili piaristé, oficiálně se zde začalo vyučovat v roce 1731.

Duben

>> Na svůj opakovaný pokus o zdolání jezera Titicaca v Jižní Americe se vydal otužilecký plavec Pavel Poljanský a uspěl. Největší jihoamerické jezero přeplaval Poljanský poprvé v roce 2007. V roce 2015 pokus kvůli zdravotním problémům vzdal, jezero znovu zdolal až nyní.

>> Zimní sezona v Jeseníkách si vybrala navzdory mírné zimě krutou daň. Zemřeli čtyři sportovci. Dvakrát bylo na vině nezvládnutí jízdy. Lyžař vyjel mimo trať, narazil do stromu a nepřežil. Osmnáctiletý mladík zase večer, kdy byla sjezdovka zavřená, sjížděl kopec na bobech a narazil do sněžného děla. Zraněním podlehl.

V dalších dvou případech šlo o srdeční příhody sjezdaře a běžkaře, které skončily úmrtím. Mezi běžnými zákroky záchranářů na horách dominovala poranění kloubů, zejména různé zhmožděniny, vykloubení kolene a také zlomeniny. Občas horská služba ošetřovala tržné rány, například od hrany lyže. Lidem, kteří skončili v bezvědomí, pomáhala v 34 případech.

Květen

>> Hasiči v okrese Bruntál si připomněli šedesát let od vzniku profesionálního sboru. Výročí oslavili na Muzejní noci s hasiči na zámku v Bruntále, kde na návštěvníky čekal bohatý program a ukázky požární techniky. Výstava Hasiči – tradice a současnost představila historickou techniku, věcné prostředky požární ochrany a fotografie z mimořádných událostí.

Červen

>> Svůj provoz na Slezské Hartě zahájil přívoz mezi obcemi Roudno a Razová, slouží k přepravě osob, jízdních kol a kočárků, v provozu je od června do září. Využívají jej turisté i obyvatelé z obcí, které rozdělila přehrada.

>> Diváci v Bruntále konečně mohli vidět jedno z režijních děl Vladimíra Morávka, pocházejícího z Bruntálu. V Městském divadle uvedlo Divadlo Husa na provázku z Brna hru Amadeus. V hlavních rolích se představili Martin Donutil jako Amadeus Mozart a jeho otec Miroslav Donutil jako Antonio Salieri.

>> Řezbář Jiří Halouzka z Jiříkova svou sbírku rekordů rozšířil o pět nových, drží český rekord v největším počtu andělů, slonů a koní v životní velikost, vytvořených jedním řezbářem. Andělů vyrobil 72, slonů 20 a koní 24. Vytvořil dále rekord v rychlostním vyřezávání a rekord s prací s nejdelší sériově vyráběnou motorovou pilou v ČR, dlouhou 2,2 metru a těžkou 21 kilo.

Dva z rekordů vytvořil Halouzka přímo před diváky na 26. festivalu Pelhřimov – město rekordů. „Druhý rekord bylo rychlostní řezání, vytvořil jsem tři křesla a jeden stolek z obrovské smrkové klády, a to během pěti hodin," uvedl Halouzka.

Červenec

>> Lesy na Bruntálsku byly nejvíce postižené suchem a kůrovcem v celé republice. Suchem oslabené stromy napadá i houba václavka. Náklady na potlačení kalamity šly do milionů korun, lesáci instalovali v lesích tisíce kůrovcových lapačů, lapáků a dalších ochranných opatření, museli vyvést tisíce kubíků dřeva. Místo smrků začnou lesáci vysazovat jiné druhy stromů.

>> Lesní slavnost Lapků z Drakova v Biskupských lesích na sklonku července přilákala tisíce návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí. Lesní slavnost Lapků z Drakova pořádaná od roku 2005 oživuje počátky hornického kutání, zpracování rud a zlata, které bylo základem zdejšího osídlení ve třináctém století.

>> Mezi třemi lidmi, které ocenil celorepublikový projekt Dobrá duše, je i Bohumila Teislerová z Rýmařova. Pracuje jako dobrovolnice v Diakonii v Rýmařově, věnuje se klientům služeb sociálně terapeutické dílny Buřinka, která sdružuje osoby s mentálním či kombinovaným postižením a připravuje je na potenciální budoucí zaměstnání.

>> Budovu bývalé interny v areálu nemocnice v Bruntále koupila od města Slezská diakonie. Plánuje, že v roce 2019 by měla být hotova rekonstrukce, pak do objektu přestěhuje své služby, které zatím poskytuje v domě v Kavalcově ulici.

Srpen

>> Osmdesát dětí z Číny absolvovalo v Karlově Studánce ozdravný léčebný pobyt. Poprvé se zde čínské děti léčily už v červnu 2015. Pobyt čínských dětí v lázních je výsledkem spolupráce Smíšené česko-čínské komory obchodní spolupráce, Čínské lidové republiky a Ministerstva zdravotnictví ČR.

>> Na přehradě Slezská Harta probíhalo vojenské cvičení. Svou připravenost pro operace na vodě zde ladily speciální síly. Vojáci slaňovali z vrtulníků do člunů, nacvičovali seskoky z přízemního letu do vody, práci se záchrannými prostředky, praktickou činnost potápěčů a bojových plavců.

>> Na Slezské Hartě v Leskovci nad Moravicí proběhl třetí ročník závodu dračích lodí.

Září

>> V Bruntále se v přízemí Petrina otevřela expozice věnovaná historii školství v Bruntále, k vidění zde jsou nejrůznější školní pomůcky a předměty.

>> Vrbenský hasič převzal v Karlově Studánce z rukou premiéra Bohuslava Sobotky ocenění za celoživotní hasičskou práci. Karel Friedrich žije ve Vrbně pod Pradědem od roku 1955, členem dobrovolných hasičů je čtyři desítky let a je držitelem jednoho z nejvyšších hasičských vyznamenání ČR, Řádu svatého Floriána.

>> Ve velké výstavní síni bruntálského zámku začala výstava nazvaná Ticho kresby. Diváci se na ni mohlí seznámit s výběrem prací předních českých výtvarníků, kteří se ve své tvorbě věnovali kresbě. Kurátor výstavy Jindřich Štreit výběr sestavil tak, aby ukazoval vývoj v kresbě 20. století, do reprezentativního výběru zařadil i práce výtvarníků z Olomoucka a z Krnova. Neopomněl ani oblast naivního umění, které zde mimo jiné zastupovala Marie Kodovská z Rýmařova.

Říjen

>> Novým senátorem za náš region se stal Ladislav Václavec (ANO) z Krnova, lékař a ředitel krnovské a opavské nemocnice.

>> Nová pamětní deska u vstupu do budovy Finančního úřadu v Bruntále připomíná památku čestného občana města Alfonse Kavalce. K jejímu odhalení došlo na den přesně po 74 letech, kdy byl tento finanční úředník popraven 20. října 1942 v Berlíně za svou odbojovou činnost.

>> Zlatnictví v Bruntále v Kostelní ulici se stalo po letech opět místem přepadení. Muž, který si v prodejně vybíral šperky, vyškubl prodavačce jedno plato a utekl s ním z obchodu. Venku nasedl do auta a ujel. Ukradl šperky za zhruba tři sta tisíc korun.

Listopad

>> Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil v rámci návštěvy Moravskoslezského kraje také Bruntál a Rýmařov, podepsal se do pamětní knihy města a prapory měst dekoroval pamětní stuhou prezidenta republiky.

>> Nová ulice v Bruntále dostala název Buková. Jméno zvolili bruntálští zastupitelé na základě návrhů lidí, kteří si v této lokalitě staví rodinné domky.

>> Členové Horské služby Jeseníky se nastěhovali do nově postavené stanice v Malé Morávce-Karlově pod Pradědem. Pohotovost zde má stálá celoroční služba, v níž jsou dva lidé. O víkendech a svátcích je služba posílena o dobrovolné členy horské služby.

Prosinec

>> Jedinečný objev se podařil ochranářům ze Společnosti přátel Jeseníků. Jejich fotopast zachytila v nejvyšších moravských horách živého rysa. Po mnoha letech je to poprvé, kdy byl rys v Jeseníkách takto jasně zdokumentován. Na začátku 90. let žilo v Jeseníkách zhruba patnáct rysů, nyní jsou to asi jen tři kusy.

>> Najít na Bruntálsku zubního lékaře, který by přijal nového pacienta, je nemožné. Všichni mají plno a nové pacienty nepřijímají. Nanejvýš poradí: Zkuste Opavu, Olomouc. Péči ambulantního stomatologa musí zdravotní pojišťovny svým klientům zajistit v dojezdové vzdálenosti do 35 minut osobním vozem.

>> Diváci mohli obdivovat nové postavičky v bruntálském betlémě ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Řezbář František Nedomlel vyřezal pekaře i s pekárnou a skupinku muzikantů. Inspirací se stala pekárna Macek, ta bývala kdysi v Jesenické ulici v Bruntále.