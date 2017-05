Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně se stala vyhledávanou atrakcí Jeseníků

To, co turisté jezdí obdivovat do Jeseníků, není jen příroda, ale také technický monument: přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně.

Miliontým návštěvníkem Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně byla 19. května vyhlášena školačka Anička z Nového Jičína.Foto: archiv ČEZ

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně je nejznámější zařízení svého druhu v Česku. Do provozu byla uvedena 20. června 1996. První exkurze pro veřejnost začaly ještě tentýž rok na podzim. Od těch dob elektrárna láká turisty do Jeseníků a pomáhá regionu, který je na turistickém ruchu značně závislý. Během dvaceti let sem už dorazil víc než milion návštěvníků. ZÁVOD MÍRU PRO VRCHAŘE Kromě zvídavých turistů láká tato atrakce také sportovce. Obzvlášť rušno zde budce počátkem června, kdy se silnice Krnovska, Jesenicka a Bruntálska stanou hlavním centrem světové cyklistiky jezdců do 23 let. Jedna etapa prestižního Závodu míru bude určená pro opravdové vrchaře. Začíná startem v Krnově a cílem je právě nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, kde závodníci absolvují nejtěžší stoupání v republice. Před dvaceti lety v prvních měsících přicházely si prohlédnout elektrárnu Dlouhé Stráně hlavně děti ze škol z okolních regionů a také rodiny zaměstnanců, kteří elektrárnu stavěli. „Brzy začalo zájemců přibývat, ale že se dostaneme za jednadvacet let až k milionu, to mě vůbec nenapadlo," řekl Miroslav Kopřiva, který v 80. a 90. letech působil jako šéf výstavby elektrárny a se svou firmou Energotis exkurze až do roku 2007 zajišťoval. JAK SE POČÍTÁ NÁVŠTĚVNOST? Návštěvnost elektrárny Dlouhé Stráně výrazně zvýšila lanovka, která byla u lyžařských svahů v Koutech nad Desnou zprovozněna v zimě 2010. Cílová stanice lanovky je od horní nádrže vzdálená asi čtyři kilometry. Před deseti lety exkurze převzala společnost K3 sport, která provozuje přilehlý lyžařský areál. Od zahájení provozu lanovky navštěvuje elektrárnu každoročně kolem 80 tisíc lidí. Zhruba polovina z tohoto počtu si prohlédne také generátor a turbíny ukryté hluboko ve skalním masivu, další lidé navštíví horní nádrž. Oficiální statistiky proto sčítají počet účastníků exkurzí a pasažérů lanovky. „Dá se říct, že reálně už elektrárnu navštívilo o několik stovek nebo i tisíc lidí přes milion, protože mnozí dojdou k horní nádrži pěšky nebo vyjedou na kole, ti ale ve statistikách zaznamenáni nejsou," upřesnil vedoucí střediska Kouty Petr Marek. JAK CELÁ ELEKTRÁRNA FUNGUJE? Přečerpávací elektrárny ve skutečnosti žádnou elektřinu nevyrábí, ale „skladují". Fungují jako akumulátory energie, kterou vyrobily jiné elektrárny. Když je v celé soustavě elektráren vyšší výroba než aktuální spotřeba elektřiny, je nutné přebytky energie nějak ušetřit na horší časy. Přebytky elektřiny spotřebují obří čerpadla, která přečerpají vodu z dolní do horní nádrže. Když naopak při špičkovém odběru elektřina chybí, přečerpávací elektrárny pustí vodu dolů přes turbíny. Tím energii uskladněnou ve vodě zas přemění na elektřinu. Tu lze ve špičce prodávat za vyšší cenu. Dlouhé Stráně hrají klíčovou roli při stabilizaci energetické soustavy, v Česku a chrání ji před nenadálými výkyvy. Ty mají na hlavně větrné a sluneční elektrárny, které vyrábí elektřinu, když fouká a svítí slunce, ale ne když to energetici zrovna potřebují. Českými přečerpávacími elektrárnami Dlouhé Stráně, Dalešice a Štěchovice každoročně projde kolem miliardy kilowatthodin elektřiny.

Autor: František Kuba