Právník představil téma žumpa versus kanalizace

Pokud by došlo ke stavbě přehrady Nové Heřminovy, musí celá obec přejít ze septiků a žump na kanalizaci. Komplikovanou a nákladnou kanalizaci chce budovat stát. Co to znamená pro obec a občany?

Přednáška právníka Radka Ondruše (vlevo) v Nových Heřminivech vzbudila značný zájem médií.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Nové Heřminovy ani krajský úřad s kanalizací nepočítají, protože pro zdejší řídkou roztroušenou zástavbu jsou výhodnější malé čističky přímo u domů. Pokud by zde stát přesto postavil kanalizaci, bude mít kvůli přečerpávání splašků vysoké provozní náklady, které se odrazí v ceně stočného.

Stát v Nových Heřminovech počítá s nádrží, která se bez napojení všech domů na kanalizaci neobejde. Povodí Odry už informovalo občany, že hodlá vybudovat kanalizaci na své náklady a pak ji zadarmo předat do užívání obcím Nové Heřminovy a Zátor.

Zatímco v Heřminovech se „povinná" kanalizace týká celé obce, v Zátoru pod hrází se na ni musí napojit jen část Louček, zatímco zbytek obce si může zvolit jinou metodu likvidace odpadních vod.

Obec Nové Heřminovy si pozvala renomovaného právníka Radka Ondruše, aby občanům vše vysvětlil. Občané, vedení obce i zástupci Povodí Odry vznesli řadu dotazů.

Jak můžou Nové Heřminovy a Zátor provozovat společnou kanalizaci, když má každá z obcí tak odlišné podmínky a tudíž i rozdílné provozní náklady? Má obec povinnost převzít darovanou kanalizaci, když o ni většina občanů nestojí? Jak lze donutit občany, aby se na drahou kanalizaci napojili? Je korektní říkat udavač tomu, kdo upozorní kontrolní orgány na nesprávnou likvidaci odpadních vod?

Hned v úvodu právník Radek Ondruš upozornil občany Nových Heřminov, že stavební úřad může vydat na tuto kanalizaci stavební povolení i bez souhlasu obce.

JAK KONTROLOVAT TO, CO VĚTŠINA PORUŠUJE?

Obecně si majitelé domů musí vybrat některou ze tří možností. Buď napojení na kanalizaci, vybudování domovní čističky nebo povinnost pravidelně vyvážet obsah vodotěsných žump a přepadových septiků na čističku. V praxi ale doklady o vyvážení žump a septiků nikdo nekontroluje.

Změnu může přinést nový přestupkový zákon, který obecním úřadům ukládá povinnost oznamovat přestupky na úseku likvidace odpadních vod a ohrožení toků.

Varianta žump a septiků dnes převládá v Zátoru i v Heřminovech. „V praxi si to neumím představit. V mnoha vesnicích by kontrolou neprošel vůbec nikdo. Nicméně riziko, že vás někdo začne udávat, objektivně existuje. Pokud bude stejně snadné jako v případě udavačského webu EET udávat ty, co nevyváží odpad jak by měli, je to celorepublikový problém, a to i sociální.

Přes stavební úřad si lze vytáhnout data jak jednotlivé baráky likvidují odpadní vodu, a pak můžete psát udání třeba na celé obce, než z toho úřady zkolabují. Ano, povinnosti stanovené jsou, ale začít experimentovat s kontrolami a sankcemi zrovna v Nových Heřminovech pod dohledem sdělovacích prostředků? No nevím, co by to udělalo," vysvětlil Radek Ondruš občanům Nových Heřminov v jaké jsou pozici se současnými žumpami a septiky.

JAK TO CHODÍ NA VESNICI

Radek Ondruš prozradil, že má s likvidací tekutého odpadu také bohaté osobní zkušeností. „Pokud máte někdo stejně jako já dům s trativodem zkolaudovaný v roce 1830, tak mi těžko někdo nařídí, abych si dobrovolně nechal zkolaudovat likvidaci vod jiným způsobem.

Vypadá to blbě, ale nemá smysl předstírat, že většina nemovitostí vypouští vody podle zákona. Když u nás hodně prší, stačí se projít po vesnici a zaposlouchat se, jak v každém baráku hrkají kalová čerpadla při vypouštění obsahu žump do dešťové kanalizace," uzavřel Ondruš svou přednášku na téma zákon a likvidace odpadních vod.

POZNÁMKA FIDELA KUBY: Neříká se udávat, ale iniciovat kontrolu

Při zavedení elektronické evidence tržeb EET se stát rozhodl do kontrolních mechanismů implantovat fenomén udávání. Daňová správa umožnila prostřednictvím svého webu anonymně nahlásit provozovnu, kde zákazníkovi nevydali účtenku.

Na občanském bonzáctví je založena například aplikace do mobilu Čistý komín, která umožňuje ochráncům čistého ovzduší v mapě zveřejňovat fotky komínů, které podle nich přespříliš kouří. Také právník Radek Ondruš v Nových Heřminovech opakovaně užil termín udavač k označení těch, kteří upozorní úřady na nezákonnou likvidaci odpadních vod.

V publiku seděli také odpůrci septiků a žump, kteří Ondruše opravili, že dnes už se neříká udávat, ale iniciovat kontrolu.

„Udání je zákonný termín, který zde existoval až do roku 1949, kdy ho komunisté zrušili. Dřív udání běžně využívala i policie. To, co se dnes jmenuje trestní oznámení, dřív mělo oficiální název udání. Nerad křivím pojmy jen proto, že se dnes termín udání někomu nezdá politicky korektní.

Nebudu říkat whistleblower jen proto, abych se vyhnut tradičnímu českému termínu udavač," stál si za svou terminologií právník Radek Ondruš.

Udavačský web na EET už první týden zkolaboval, jak ho Češi zahltili udáními. Raději nedomýšlet, kam až to zajde, když se sousedské vztahy a spory začnou řešit iniciováním kontrol septiků a žump.