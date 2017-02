Prampouch muže připravil o dva miliony

/VIDEO/ Před 15 lety se Rudolf Šmíd z Krnova málem stal milionářem. V Krnově dodnes žije legenda, jak ho prampouch připravil o dva miliony.

Před 15 lety se Rudolf Šmíd z Krnova málem stal milionářem. V Krnově dodnes žije legenda, jak ho prampouch připravil o dva miliony.Foto: www.youtube.com/watch?v=s1fgu_luJH8

Ve Flemmichově vile právě začala výstava Pohledy na Krnov 2, která ukazuje zvětšeniny historických fotografií a pohlednic z Krnova. Jsou zde vystaveny také snímky krnovských uliček s prampouchy, jaké v současnosti můžeme obdivovat hned vedle náměstí na krátké spojnici mezi Hobzíkovou a Mlynářskou ulicí.

Na vernisáži historik z Městského muzea v Krnově Alexandr Michl-Bernard připomenul známou historku, jak se stalo, že většina dnešních Krnovanů tak dobře zná slovo prampouch.

Odkud Krnované vědí, že prampouch je zděný oblouk mezi dvěma budovami? Toto nádherné slovo z oblasti historické architektury převzali Krnované do své běžné slovní zásoby díky fantastickému výkonu Rudolfa Šmída v televizní soutěži Chcete být milionářem.

Přestože se tento Krnovan stal milionářem jen na pár minut, jeho nervy drásající výkony v televizní soutěži zakončené prampouchem si zaslouží připomínku a obdiv i po letech.

POHLED ČECHOVI DO TVÁŘE

Svého času téměř zlidověla píseň Jaromíra Nohavici, ve které je sloka: „Raz mi říkal jeden známý dole v baře, že s tu hlavu moh bych do Milionaře. Čemu ne, říkám si, brachu, šak má Železný dost prachů, no a Čechovi se podíváš do tváře."

Jedním z mála Krnovanů, kteří v sobě našli odvahu pohlédnout do tváře Vladimíru Čechovi v televizní soutěži Chcete být milionářem byl Rudolf Šmíd z Krnova. Jeho vědomosti ho před 15 lety v únoru 2002 přivedly až k otázce za 2,5 milionu.

Byla to jedna z nejzajímavějších a nejnapínavější partií v celé historii Milionáře. Programátor a ekonom Rudolf Šmíd v úvodu o sobě prozradil, že má dvě děti a hraje na dvanáctikilovou tubu v Dechovém orchestru mladých DOM Krnov.

ZAHŘÍVACÍ OTÁZKY

V zahřívacím kole dobře věděl, že Plaváček od děda Vševěda nepotřeboval zuby, nehty ani dukáty, ale tři vlasy. Správně odpověděl, že nekonečno označuje ležatá osmička, že sušené bobule vína jsou rozinky, dámy nosí boa kolem krku a že trojstěžník se nazývá korveta, takže se snadno dostal na první záchytný bod 10 tisíc korun.

Motýla jasoně červenookého odpověděl bez zaváhání, protože je o něm zmínka v jednom známém filmu pro pamětníky. Jako muzikant neměl problém ani s princeznou Turandot v Pucciniho opeře. Vladimír Čech zíral, když bez rozmýšlení vypálil, že Willy Brandt byl německý kancléř.

Rudolf Šmíd se zarazil až na zbrusu nových eurobankovkách, které ještě nikdy nedržel v ruce, ale publikum mu napovědělo správně.

ZVÝŠILA SE OBTÍŽNOST

K druhému záchytnému bodu 320 tisíc dopomohly Rudolfu Šmídovi sportovní znalosti. Věděl, že skokan o tyči Sergej Bubka má bratra jménem Vasilij a tím si otevřel cestu k milionům. Aby správně odpověděl, že v roce 1942 v Národním divadle režíroval Jiří Frejka, musel ale využít nápovědu 50:50. Transplantace srdce v roce 1967 ho posunula na milionářskou částku 1 250 000 Kč. Mohl se stát prvním člověkem v republice, který odejde s výhrou 2,5 milionu.

TŘINÁCTÁ OTÁZKA

Říká se, že třináctka je nešťastné číslo. Na Rudolfa Šmída čekala 13. otázka: Jak se v architektuře jmenuje zděný rozpěrný oblouk mezi dvěma budovami? Prosmyk? Svorník? Prampouch? Nebo přípora?

Přišel čas na poslední otázku a telefonát bratrovi, Pavlu Šmídovi. „Svorník, bych typoval tak na padesát procent. Vlastně ne, ne, ne…," stačil říct Pavel Šmíd, než se spojení automaticky přerušilo. „Tak to jsi mi moc nepomoh. Asi to ukončím. Architektura není můj obor," řekl suše Rudolf Šmíd a jeho sestra Kateřina ve studiu už napětím obracela oči v sloup.

MEFISTOFELES ČECH

„Pokud odpovíte správně, budete prvním člověkem, který si vyslechne otázku za 5 milionů," změnil se Vladimír Čech v našeptávače a mával mu před očima bankovkou za 2,5 milionu. „V nejlepším je třeba přestat. Vy jste Mefistofeles," snažil se Šmíd krotit svou hráčskou vášeň.

Rudolf Šmíd byl už téměř rozhodnutý, že hru raději ukončí, ale pak si povzdechl: „No jo, ale pak si celý život budu vyčítat, že jsem se o to nepokusil". A Čech mu připomenul: „No jo, ale třeba si budete celý život vyčítat, že jste přišel o takovou sumu. To záleží jak se na to podíváte."

„Peníze nejsou všechno. I 320 tisíc má dost nul. Hra je hra. Označte prosmyk," rozhodl se po dlouhém váhání Rudolf Šmíd. „Hra je hra," zopakoval, i když se dozvěděl, že kvůli prampouchu právě přišel o dva miliony.

Teprve před rokem byl tento nezapomenutelný díl milionáře zveřejněn na youtube a už má přes 35 tisíc zhlédnutí.