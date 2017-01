Práce na Červenohorském sedle na jaře pokračují

Loni byla od dubna do poloviny listopadu uzavřena silnice přes Červenohorské sedlo, což zkomplikovalo život řidičům celého regionu. Rekonstrukce bude pokračovat i letos.

Červenohorské sedlo je důležitá spojnice mezi okresy Šumperk, Bruntál a Jeseník. V těchto dnech je trasa přes sedlo udržovaná a průjezdná, ale na jaře se sem stavbaři vrátí.Foto: DENÍK / Jiří Kopáč

Víc než půl roku kvůli rekonstrukci vozovky na Červenohorském sedle musely kamiony vyšší než 3,9 metru absolvovat velmi dlouhou objížďku. Jejich objízdná trasa vedla přes Bruntál, Nové Heřminovy a Vrbno pod Pradědem, takže pro dopravce znamenala desítky kilometrů navíc, a také obyvatelé Bruntálska si s tranzitní dopravou vytrpěli své.

„Největší investicí v Olomouckém kraji je určitě silnice první třídy z Koutů nad Desnou na Červenohorské sedlo. Rozsáhlá oprava osmikilometrového úseku frekventované cesty by se měla v průběhu května dokončit. Jde o technicky i finančně velmi náročnou akci za více než 250 milionů korun," potvrdil šéf Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje Martin Smolka, že práce na Červenohorském sedle budou pokračovat i letos.

Od 15. listopadu 2016 je silnice první třídy přes Červenohorské sedlo zase průjezdná. Rozsáhlá rekonstrukce, která vyžaduje velmi dlouhé uzávěrky, zde začala před dvěma lety. A stavbaři se na sedlo na jaře vrátí. Definitivní konec opravy je načasován na druhou polovinu května 2017.

„Červenohorské sedlo jsme během uzavírky udržovali jen na přání stavebních firem, které někdy potřebovaly silnici ošetřit. Nyní tam už funguje klasická zimní údržba. Silnice je bez problémů sjízdná," uvedl dispečer šumperského cestmistrovství Václav Pěček.

Motoristé se tak navzdory zimním podmínkám dostanou z vrbenské části Jeseníků nebo ze Zlatohorska na šumperskou stranu Jeseníků podstatně plynuleji než třeba loni v létě. Tehdy jediná spojnice totiž vedla přes Ramzovou, kde řidiče kromě hustého provozu zdržovaly opravy železničních přejezdů a trati. Cestu občas zúžila stavební technika, v některých úsecích se jezdilo na semafory.

„Pro lidi, kteří dojíždějí do práce, to byly obrovské komplikace, cesta se jim někdy prodloužila až o hodinu. Načasování opravy sedla a současně dalších dopravních staveb nebylo šťastné," domnívá se starosta Bělé pod Pradědem Miroslav Kružík.

Stavbařům loni práci zkomplikovalo chladné počasí, které do Jeseníků dorazilo už v říjnu. Problém nastal v nadmořské výšce kolem tisíce metrů, kde kvůli nízkým teplotám nebylo možné položit finální vrstvu asfaltu. Zapotřebí bylo alespoň teploty nad pět stupňů Celsia.

„Silnice je průjezdná podle plánu od poloviny listopadu, je bezpečná, všude jsou nainstalována svodidla," doplnil šéf Ředitelství silnic a dálnic Olomouc Martin Smolka.

„Pokud se sedlo zase na jaře zavře, nadšeni z toho nebudeme, ale hlavně, ať už se to netáhne. I v dubnu může být v horách na asfaltování chladno," dodal Miroslav Kružík, podle kterého stavbaři měli počítat s tím, že nástup mrazů a sněhu začátkem října není v Jeseníkách nic neobvyklého.

Novinkou, která souvisí s rekonstrukcí silnice přes sedlo, je lávka nad vozovkou, která spojuje severní a jižní svahy v populárním lyžařském středisku na Červenohorském sedle. Lyžaři tak letos už nemusí přecházet přes frekventovanou cestu, což bývalo hlavně v mlze nebezpečné.

Opravy silnice v létě zkomplikovaly život také řidiči z Opavy Janu Křižákovi, který s rodinou zamířil do Jeseníků na několikadenní dovolenou. „O rekonstrukci jsem bohužel neměl tušení a nepředpokládaně jsem musel objíždět. Cesta se nám tak protáhla, což hned na začátek dovolené ještě před dojetím do cílového bodu a našeho hotelu nebylo úplně ideální. Během roku do Jeseníků nejspíš znovu vyrazím, příště si už na to ovšem dám lepší pozor," poznamenal.

Rekonstrukce Červehonorského sedla jih v číslech

Hlavní trasa: 7962 metrů

Zárubní zdi: 14 v celkové délce 1853 metrů

Délka mostu: 21,6 metrů

Zhotovitel: Sdružení MTS a Kareta

Příprava stavby: od roku 2002

Zahájení výstavby: říjen 2014

Cena: 248 689 923 korun bez DPH