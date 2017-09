Pořídil si veterána, vyhrál hned své první Ecce Homo

Jaromír Pavlíček býval ředitelem krnovské automobilní školy. V důchodu si pořídil Brouka veterána.

Jaromír Pavlíček z Krnova si pořídil Volkswagen Beetle 1300 upraveného ve stylu Herbie. Ten poznáte podle číslice 53 na kapotě a podle červeno-bílo-modrých pruhů.Foto: Jana Pavlíčková

Brouk VW Herbie má na kapotě číslovkou 53. Protože Jaromír Pavlíček se narodil v roce 1953 a VW je jeho nejoblíbenější automobilová značka, zamiloval si veterána s třiapadesátkou na první pohled.

„Koupil jsem si před třemi měsíci VW Beetle Herbie z roku 1967 jako prvního veterána v životě, abych se měl v důchodu čím bavit. Tedy kromě jiných koníčků. Přihlásil jsem se s ním na své první závody Ecce Homo Historic. Vůbec jsem nepočítal, že bych mohl vyhrát. Jen jsem si chtěl udělat radost po boku jiných veteránů.

I umístění v polovině startovního pole bych považoval za úspěšch, vždyť v mé kategorii vozů vyrobených před rokem 1970 soutěžilo 37 veteránů,“ prozradil majitel auta s tím, že veteráni nezávodí na rychlost, ale jde o takzvanou jízdu pravidelnosti.

Posádka se pokouší zajet dvě kola na pětikilometrové trati pokud možno ve stejném čase, ale bez použití časomíry. Vyhrává ten, kdo zajede obě kola s nejmenším časovým rozdílem. Jaromíru Pavlíčkovi se povedlo něco, nad čím zůstává rozum stát. Jeho časy se lišily o 0,13 sekundy. Ve své kategorii vyhrál.

„Ani kdybych to jel se stopkami, tak takto malou odchylku nezvládnu. Nevím, zda to byla náhoda nebo štěstí začátečníka. Při jízdě pravidelnosti vás ovlivňuje spousta faktorů. Zda vás rozptylují řidiči ostatních veteránů, jak se před vámi řadí, v jaké části lze předjíždět, jak často musíte přibrzdit nebo se vyhýbat,“ vysvětlil Jaromír Pavlíček, který do svého koníčku zapojil i dceru Janu, která mu dělá spolujezdce.

V absolutním pořadí skončil osmý, takže 7 závodníků zvládlo ještě menší časový rozdíl.

Volkswagen Beetle čili BroukVolkswagen Beetle je lidový vůz vyráběný od roku 1938. Ferdinand Porsche jej ve spolupráci s firmou Zündapp vyvíjeli jako levné auto dostupné pro každého, a proto bylo s souvislosti s ním poprvé použito slovo Volkswagen (v překladu „lidový vůz“). Autorem designu Brouka je Erwin Komenda, Porscheho šéfdesigner.



Název Beetle - Brouk vznikl jako lidová přezdívka a výrobce ho začal užívat až od roku 1967 jako oficiální název modelu. Beetle se stal s více než 21 miliony prodaných kusů jedním z nejúspěšnějších automobilů v historii. Styl Herbie vznikl společně s disneyovským filmem Můj miláček Brouk, ve kterém roztomilé autíčko s číslem 53 zažívá veselé příhody. Film o autíčku Herbie se dočkal i pokračování.