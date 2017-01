Poplatky za psy a odpady se na Bruntálsku nezvedají

Poplatky za odvoz odpadu a za psy. To jsou dva nejčastější místní poplatky, které radnice či obecní úřady vybírají od svých občanů.

Zaplatí občané v našem regionu v roce 2017 za odpady a psy více než loni? Poplatky jsou součástí příjmové části rozpočtu. Jejich zvyšování je jedním ze způsobů, jak plnit obecní kasu. Obce v našem regionu tuto možnost (nastěstí pro občany) v roce 2017 většinou nevyužijí.

Bruntál má odpady dražší než Krnov

V Krnově zaplatí lidé za odvoz odpadu stejnou částku jako loni, a to 540 korun za kalendářní rok. Poplatek nemusí být zaplacen najednou, ale ve dvou splátkách po 270 korunách. Splatnost je nejpozději 31. května a 31. října.

„Poplatek je stejný od roku 2013. Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v Krnově jsou v posledních letech přibližně stejné, pohybují se kolem 13 milionů korun. Celkem ale vydá město na systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů necelých 19 milionů korun.

Tato částka zahrnuje také svoz a třídění separovaných odpadů a provoz sběrných dvorů," informovala mluvčí krnovské radnice Dita Círová. V Bruntále je poplatek za odpad o deset korun vyšší, tedy 550 korun, a také zde ho mohou občané platit ve dvou splátkách, a to vždy k 30. dubnu a k 30. září. Platí se bez výzvy a bez vydání platebního výměru.

Nová vyhláška v Rýmařově

V Rýmařově nabyla od 1. ledna 2017 účinnosti nová vyhláška. Poplatek za odpad se skládá ze dvou složek. Jedna složka je stanovena podle skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Tyto náklady v roce 2015 činily 6 859 502 Kč a byly rozúčtovány podle počtu osob a počtu staveb určených k rekreaci.

Občané tak celkově zaplatí 700 korun za rok, možné jsou i měsíční splátky. Podobně je stanoven poplatek také například v Osoblaze, kde podle rok účinné vyhlášky část poplatku, a to 318 korun, odpovídá rozúčtování skutečných nákladů v roce 2014.

Obyvatelé Osoblahy tak zaplatí v roce 2017 za odpad celkově 520 korun. Ve Městě Albrechticích připravili se začátkem roku pro své občany přehlednou informaci o místních poplatcích. Občané se tak z webových stránek dozví, že každá osoba s trvalým bydlištěm ve Městě Albrechticích zaplatí letos za odpady 500 korun, stejnou částku zaplatí také člověk, který má ve vlastnictví chatu či chalupu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Pes, placený přítel člověka

Naši čtyřnozí přátelé nám přináší na jedné straně radost, na druhé straně ale také musí za jejich život ve městě majitelé zaplatit.

Bruntálští chovatelé zaplatí v roce 2017 za psa v obytných domech 1200 korun a v rodinných domech 600 korun. Výrazně nižší sazby mají důchodci, a to 120 a 100 korun. V Krnově se měnila vyhláška týkající se poplatků za psy před rokem, změny se týkaly zejména příměstských lokalit, sazby se sjednotily.

Nyní už nerozhoduje, zda je pes chován v Krnově nebo v příměstských lokalitách v Červeném Dvoře, Guntramovicích, Chomýži, Ježníku či Krásných Loučkách a nerozhoduje ani počet bytů v domě. Od 1. ledna 2016 platí majitelé psů bydlící v obytných domech tisíc korun za psa a majitelé bydlící v rodinných domech 200 korun za psa. Poplatky za druhého a dalšího psa jsou vyšší, a to o 100 korun v rodinných a o 500 korun v obytných domech.

V obou městech mají majitelé psů povinnost své svěřence načipovat a přihlásit do evidence. V Rýmařově se platí za psa v rodinných domech 400 korun a za psa v obytném domě 800 korun, jinou sazbu mají okrajové části města. Ve Městě Albrechticích domy nerozlišují, platí se za prvního psa 180 korun a 300 korun za druhého a dalšího psa, důchodci platí 90 za prvního a 180 za druhého psa.

Obecní poplatky naplňují spolu s daňovými příjmy, nájemným a případnými příjmy z prodeje obecního majetku obecní pokladnu (v praxi spíše příjmovou stránku rozpočtu). Z těchto příjmů jsou pak hrazeny všechny výdaje, ať už jde například o opravy chodníků, nové stavby, podporu kulturních a sportovních aktivit, údržbu zeleně či městskou policii.

Třídění odpadu se vyplatí. Obcím i lidem

Mohou lidé platit nižší poplatky za odpady, když budou více třídit? Zohlední to někdo? Má vůbec smysl třídit? Třikrát ano. Přečtěte si proč.

Třídit doma odpadky není úplně pohodlné ani jednoduché. Mít zvlášť koše na plasty, papír, nejlépe i bio a pak jeden normální, všechno zvlášť vynášet, vysypávat. Určitě je jednodušší dát doma všechno do jednoho koše. Ostatně kdo ví, jestli se to někde stejně nesmíchá. Proč tedy třídit? Kromě osobního přesvědčení dělat to, co je správné, může být motivací k třídění i ekonomické hledisko.

Tříděním lze totiž ovlivnit výši místního poplatku za odpady. Obce totiž většinou stanovují tento poplatek na základě skutečných nákladů na odpadové hospodářství. „Pokud lidé budou třídit, nebude se zvyšovat množství směsného – netříděného komunálního odpadu, jehož uložení na skládce je finančně nákladné.

Naopak za tříděný odpad město získává finanční prostředky od společnosti EKO-KOM," odpověděla na dotaz, zda lze tříděním snížit poplatek, mluvčí krnovské radnice Dita Círová. V Krnově platí lidé od roku 2013 za odpady 540 korun ročně, ale například v Rýmařově je od letošního roku poplatek stanoven na 700 korun.

Odměna dva miliony

Třídí tedy Krnované? Výsledky za loňský rok ještě nejsou k dispozici, ale v roce 2015 předali občané Krnova k vytřídění 1050 tun tříděných odpadů a získali tím pro město více než dva miliony korun.

„Odměna se vypočítavá na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství a druzích vytříděných odpadů a také o způsobech, jak bylo s vytříděnými odpady naloženo. Výše takové odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů a účinnosti třídění.

Takže čím více občané odpadů vytřídí, tím více peněz město získá, což mu umožňuje snížit náklady spojené s provozem systému tříděného sběru," uvedl vedoucí oboru životního prostředí Petr Suchý.

Sbírat odpady odděleně a zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů je pro obce ze zákona povinné. Pokud tedy budou lidé třídit, poplatky se nemusí zvyšovat, a městu přesto přibydou peníze do rozpočtu.

Fáma o sesypávání

Někdy se ale vynoří pochybnosti, zda se tříděný odpad někde stejně nakonec nesmíchá. V září v Krnově tyto pochybnosti přiživila fotka pozorného obyvatele, který zaznamenal, jak auto technických služeb sesypalo obsah všech barevných kontejnerů dohromady.

Fotku okamžitě na facebooku sdílely desítky lidí s komentáři, že je to jasné, třídění je komedie, nemá to cenu, vždycky to věděli a podobně. Krnovští patrioti požádali o vysvětlení město i technické služby a jejich odpovědi zveřejnili na svém facebookovém profilu.

Byť se vše objasnilo, ke všem se už informace nedostala, protože fotka si už, jak to tak bývá, žila na facebooku vlastním životem.

„Nedůvodné hanění práce technických služeb a našeho úřadu není na místě, proti tomu se musím důrazně ohradit," odpověděl na dotaz Krnovských patriotů vedoucí odboru životního prostředí krnovské radnice Petr Suchý. „Ujišťuji vás, že veškerý odpad z barevných kontejnerů se dotřídí na třídící lince na jednotlivé komodity. To, že ve výjimečných případech technické služby přisypou například k plastům i obsah kontejneru na papír, nijak nenarušuje systém třídění.

Děje se tak pouze výjimečně, a to většinou proto, aby ve městě nezůstávaly přeplněné kontejnery, které občané nebudou moci využívat. Samotnému procesu třídění to není na překážku, po odvozu na třídící linku se papír přesměruje správným směrem," vysvětlil Petr Suchý.

Ti, jimž se do třídění moc nechce, si tedy budou muset hledat jiný důvod než ten, že to nemá cenu.

Gabriela Mathiasová