Pod přehradou povolují stavět

Generální ředitel Povodí Odry informoval vedení Nových Heřminov, že nové stavby v záplavovém území řeky Opavy už jsou posuzovány tak, jako by je chránila přehrada.

Setkání starosty Nových Heřminov, ministra zemědělství a generálního ředitele Povodí Odry upozornilo na závažný problém. Přestože realizaci přehrady brání referendum, nové stavby kolem řeky Opavy dostávají výjimku.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný minulý týden informoval ministra zemědělství Mariana Jurečku, že jeho obec dlouhodobě prosazuje vlastní variantu protipovodňové ochrany.

„Chceme, aby někdo oficiálně potvrdil nebo vyvrátil náš názor, že území kolem řeky Opavy lze ochránit i bez přehrady, a to podstatně levněji," řekl starosta Drobný na veřejném setkání heřminovských občanů a zastupitelů s ministrem zemědělství.

„Po stránce expertních posudků už bylo zpracováno maximum možného před rozhodnutím vlády," ujišťoval starostu Marian Jurečka a generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč doplnil nový argument, proč stavbu přehrady dnes už nelze revokovat.

Povodí Odry totiž na základě výjimky umožňuje novou zástavbu v záplavovém území kolem řeky. „Pane starosto, dnes už to ani nejde udělat jinak. Když vláda rozhodla a schválila variantu s přehradou, tím se v podstatě řeklo, jak konkrétně se bude transformovat stoletý povodňový průtok. Proto my s tím počítáme.

V našich vyjádřeních dáváme všem těm, kteří chtějí stavět v údolí pod Novými Heřminovy, výjimku. Na ni se už naprojektovala spousta věcí, ať už je to obchvat Krnova, průmyslová zóna v Krnově a mnoho dalších staveb. My teď najednou nemůžeme říct, že tak to tam postavit nepůjde," popsal současnou praxi při posuzování staveb v záplavové zóně Jiří Pagáč.

Podle starosty Ludvíka Drobného jde jen o metodu, jak Nové Heřminovy zahnat do kouta a vynutit si souhlas s přehradou. „Po referendu v roce 2008, když občané Heřminov odmítli přehradu, jsme vás jasně informovali o možnostech dalšího vývoje i o tom, že bez spolupráce s obcí nic nepostavíte. O referendu jste věděl, a o jeho dopadech taky.

Pokud jste to neakceptovali a něco takového kolem řeky povolili, je to váš problém, ne náš. Nevím, proč jste s námi nediskutovali a neusilovali o změnu názoru občanů už od roku 2008," reagoval starosta Drobný na informaci o nových stavbách, které Povodí Odry schvaluje pod potenciální přehradou.

„Existuje přece zákon o referendu, to moc dobře víte," doplnil starosta Heřminov na adresu Ministerstva zemědělství.

„Tato stavba se týká nejen přímo občanů Nových Heřminov, ale taky desetitisíců občanů mimo Heřminovy. Jiná věc je referendum o lokálním rozhodnutí, třeba zda se někde postaví nákupní centrum, ale toto je stavba ve veřejném zájmu s ohledem na životy a majetky lidí," obhajoval Marian Jurečka postup Povodí Odry a Ministerstva zemědělství, které se chová tak, jako kdyby heřminovské přehradě už nic nestálo v cestě.