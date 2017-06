Pocta pro Petra Becka

Čestné občanství je nejvyšší čestné osobní vyznamenání, které město může udělit.

Petr BeckFoto: DENÍK / Jana Smékalová

Poprvé od listopadu 1989 město Bruntál ocenilo nějakou osobnost čestným občanstvím. Tím vybraným se stal Petr Beck, jenž v červenci oslaví devadesátku. K ocenění jej předurčil silný válečný příběh a věrnost rodnému městu.

„Petr Beck v tuto chvíli jako jediný bruntálský předválečný rodák si jednoznačně takové ocenění zaslouží. Za jeho životní příběh, včetně smutných válečných událostí, ale zaslouží si to i za to, že z Bruntálu nikdy neodešel, pracoval tady, pomáhal rozvíjet Bruntál, ale i svůj příběh šířil mezi bruntálskou mládeží, organizoval besedy na středních školách a na různých místech.

A jsem jednoznačně přesvědčen, že takové osobnosti by mělo město ocenit," zdůvodnil starosta Bruntálu Petr Rys.

Rodinu Petra Becka nacisté nejprve vyhnali z Bruntálu, později zavřeli do koncentračního tábora. V Osvětimi viděl naposledy maminku a mladšího bratra, přišel i o další příbuzné. „Můj otec a já jsme měli to štěstí, že jsme se dostali do pracovního tábora," vzpomínal Beck.

Na sklonku války se mu podařilo uprchnout z takzvaného pochodu smrti a přidal se k Rudé armádě. Po osvobození se vrátil domů, o svých zážitcích začal vyprávět až mnoho let po válce.

Slavnostní předání čestného občanství se uskutečnilo při letošních oslavách založení města na mimořádném zasedání zastupitelstva Bruntálu v sobotu 17. června. Petr Beck převzal pamětní list a skleněnou plaketu a podepsal se do kroniky.

Gratulovala mu řada osobností, představitelé partnerských měst, náměstek hejtmana Jan Krkoška mu navíc předal další ocenění, Zlatý odznak Moravskoslezského kraje.