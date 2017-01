Po Krnově začne jezdit první elektrobus

Společnost Arriva bude v Krnově provozovat místní autobusovou dopravu dalších pět let. Ve středu 18. ledna ve 13 na krnovském náměstí představí nové autobusy a jeden elektrobus.

První elektrobus se v Krnově představí ve středu. Cestující ho poznají podle tohoto označení.Foto: Vizualizace: MěÚ Krnov

Staronový dopravce, který bude v Krnově zajišťovat autobusy Městské hromadné dopravy (MHD), se ve smlouvě zavázal, že letos obmění vozový park.

Pořídí dva nové nízkopodlažní autobusy, které mají k dispozici plošinou pro nástup handicapovaných cestujících a také akustický informační systém pro nevidomé. Arriva Morava rovněž nabídne Krnovanům jeden elektrobus neboli autobus na elektrický pohon. Ten bude nasazen na páteřní linku číslo 801.

ARRIVA PROSAZOVALA V KRNOVĚ ZDRAŽENÍ

Město s dopravcem o smlouvě na dalších pět let vyjednávalo několik měsíců. Vztahy města s tímto dopravcem prošly v uplynulých letech zatěžkávací zkouškou, když krnovské zastupitelstvo opakovaně zamítlo žádosti Arrivy o zdražení jízdného v autobusech. Poprvé se vztahy vyostřily, když Arriva požádala o doplatek za prokazatelné ztráty za rok 2013.

Provozovatel MHD tehdy žádal nad rámec smlouvy proplacení dalších 872 tisíc korun. Později Arriva zase žádala město o zdražení jízdného v autobusech, ale zastupitelé jakékoliv úvahy o zdražení důrazně odmítli.

„Museli jsme čelit intenzivnímu tlaku na zvyšování ceny jízdného. To jsme odmítali ze dvou důvodů. Jednak by zdražení jízdenek vyhánělo lidi z veřejné dopravy a raději by cestovali autem, pěšky nebo na kole. Dále tam byl tlak, aby cestující z okrajových částí, třeba z Chomýže, měli vyšší ceny než ti, co využívají autobusovou dopravu jen v centru.

To je nepřijatelné, protože bychom neradi dělili občany Krnova do kategorií podle toho, jak daleko bydlí od centra," informoval zastupitelstvo o komplikovaných jednáních s tímto dopravcem místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD).

Výsledkem sporů o doplatky a zdražování jízdného bylo to, že město začalo po Arrivě vyžadovat podrobnější a častější informace o vytíženosti jednotlivých spojů, protože při ročních výkazech radní nebo zastupitelé nemohli na vznik ztráty reagovat pružněji.

KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ

Do původních statistik krnovské MHD se nepromítla například přeprava osob, které mají jízdné zadarmo. Současná metodika už je mnohem lepší a aktuální čísla jsou k dispozici každý měsíc. Finanční výbor, který je poradním orgánem zastupitelstva, porovnával situaci Krnova s ostatními městy.

Ukázalo se, že Krnov měl ze všech srovnatelných měst v širokém okolí nejnižší náklady na ujetý kilometr. Bohužel daleko závažnější problém bylo to, že mnohé autobusy jezdily po svých linkách prázdné nebo téměř prázdné.

V zastupitelstvu už se začínaly množit nápady jak zrušit nevytížené autobusové linky na Ježník a dopravu zajišťovat ve spolupráci s taxi službou.

Zastupitelé se ale také shodli, že ve výběrovém řízení na další období budou sledovat nejen cenu dopravce, ale také klást důraz na bezpečný a ekologický provoz a čisté moderní autobusy, které budou cestující víc motivovat k využívání MHD.

JAKÁ JE NOVÁ SMLOUVA

Radní v prosinci schválili smlouvu s tímto dopravcem. Arriva bude přepravovat krnovské cestující také v letech 2017 až 2021. Předpokládaná roční hodnota této služby je 9,5 milionu korun při 280 tisících ujetých kilometrech. Provoz MHD na šesti stávajících linkách se nemění.

„Rozhodovali jsme se mezi smlouvou na pět nebo na deset let. Desetiletá smlouva sice byla pro město finančně výhodnější, když bychom platili o 260 tisíc korun ročně méně, ale nechtěli jsme zatížit příští vedení města tak dlouhým závazkem. Podařilo se nám však sjednat řadu benefitů," uvedla starostka Jana Koukolová Petrová (ANO).