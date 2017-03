Platy státních zaměstnanců rostou. Stranou nezůstávají ani úředníci

Platy krajských, městských a obecních úředníků vzrostly o 4 procenta. Obce a města na Opavsku, Bruntálsku a Krnovsku z navyšování zaskočeny nebyly.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Na vyšší platy úředníků, kteří vykonávají práci v rámci samostatné působnosti, musejí obce a města doplácet ze svých vlastních rozpočtů. Většina z nich však s těmito náklady již dopředu počítala. Kvůli vyšším platům tedy nemusejí vydávat zvláštní rozpočtová opatření.

„Vzhledem k tomu, že již došlo k navýšení platů u ostatních státních zaměstnanců, tak je dobře, že se myslí i na úředníky samospráv. Jsou to také zaměstnanci a za svou práci, kterou v drtivé většině případů plní velmi svědomitě a dobře, si zaslouží také vyšší finanční odměnu. S daným vládním nařízením tedy rozhodně souhlasím. Žádné problémy s tím nemáme.

V minulém roce bylo navýšení již avizováno, tudíž jsme s tím v našem rozpočtu už dopředu počítali," sdělil k tématu starosta Bolatic Herbert Pavera.

Problémy směrem ke zvýšení platů obecních úředníků neregistrují ani ve Vítkově. „Na navýšení jsme určitě připraveni. Vzhledem k naší územní velikosti přece jen máme více úředníků, než je těch v okolních obcích. Při počtu 90 úředníků, kteří se u nás starají o záležitosti samostatné i přenesené působnosti, vždy počítáme s finanční rezervou, která nám v konečném důsledku poskytuje dostatečnou sumu na pokrytí platů v plné výši tak, jak to stanovuje zákon.

Při sestavování rozpočtu jsem s tímto bodem nezaznamenal žádný problém," sdělil k tématu starosta města Vítkov Pavel Smolka.

V rámci svých rozpočtů s navýšením počítají také v Krnově nebo ve Vrbně pod Pradědem. Rozpočet města Krnov byl schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva.

„V rámci tohoto rozpočtu došlo také ke schválení prostředků na platy zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu. Oproti roku 2016 byly tyto prostředky navýšeny o 5,3 procenta. K navýšení došlo na základě celostátního zvyšování platů podle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě," uvedl Josef Hranec, vedoucí odboru ekonomiky a financí krnovské radnice.

Podle něj jde o čtyřprocentní nárůst platových tarifů v listopadu 2016, dále se v rozpočtu na rok 2017 projevil nárůst počtu zaměstnanců. „Ke zvýšení počtu zaměstnanců došlo zejména v souvislosti se zřízením dvou nových odborů z rozhodnutí Rady města Krnov," doplnil Josef Hranec.

Ve Vrbně pod Pradědem žádný větší problém s navýšením mezd neměli. „K navýšení došlo od listopadu 2016, bylo to avizováno s dostatečným předstihem. V roce 2016 se to týkalo jen posledního měsíce a prostředky jsme na to měli. V prosinci schválilo zastupitelstvo rozpočet na rok 2017, v němž jsme navýšení již zohlednili," uvedl tajemník vrbenského městského úřadu Miroslav Adámek.

David Beinhauer, Fidel Kuba