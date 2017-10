Petr Laštůvka: Tento podzim je ve znamení beneficí

/ROZHOVOR/ Aktivní členové spolku Městské divadlo Rýmařov se snaží obnovit kulturní dění v budově bývalého kina a divadla v Rýmařově, kterou se zastupitelé města v minulém roce rozhodli zbourat. Petr Laštůvka se postavil do čela této iniciativy a už více než půl roku se snaží za pomoci partnerů z regionu zachránit rýmařovské divadlo.

Petr LaštůvkaFoto: archiv

Na svých webových stránkách uvádíte, že musíte s městem projednávat všechny kroky obnovy. Jak probíhají jednání s městem?

Ze strany města probíhají vstřícně, za což musíme určitě poděkovat. Mohli by se k tomu postavit úplně jinak a nepodpořit nás na začátku, ale staví se k naší činnosti jasně a vstřícně.

V jaké fázi obnovy se v tuto chvíli nacházíte?

Za těch šest měsíců, co jsme začali, se stihla opravdu spousta práce. Nejvíce činností jsme směřovali na snížení energetické náročnosti té budovy, aby se tolik neplatilo za topení a za elektriku. Za pomoci partnerů a sponzorů jsme vyměnili osvětlení za úspornější LED svítilny, podařilo se nám vyměnit kotle, zaizolovat celou budovu a snažili jsme se všemi dalšími kroky snížit účty za energie.

Vy i na svých internetových stránkách uvádíte, že zhruba 80 procent ročního rozpočtu na provoz budovy jde na vytápění. Kolik to je v současnostii asi peněz?

Vycházelo na zhruba 150 tisíc ročně a my si myslíme, že se díky úsporám a rekonstrukcím dostaneme zhruba na 80 tisíc. To je úspora nákladů skoro o 50 procent.

V současné době máte na vašem transparentním účtu zhruba 52 tisíc korun, jak plánujete tyto peníze využít?

Jako největší položka v našem plánu teď je oprava elektrických rozvodů, protože v budově jsou ještě staré hliníkové rozvody, takže chceme po celé budově roztáhnout nové rozvody, aby to odpovídalo všem současným standardům.

V červnu jste dávali zastupitelstvu impulz, aby znovu projednali usnesení o demolici divadla, ale odmítli vás. Co podle vás musíte ještě stihnout do konce března, kdy vám s městem končí smlouva o provozování divadla?

Musíme ukázat zastupitelům a městu, že si na sebe budeme schopni vydělat, aniž by město do nás muselo vkládat peníze. To je podle mě to jediné, co po nás vlastně chtějí. A to musíme dokázat tím, že budeme mít úspěšnou podzimní sezonu, že po té sezoně budou vydělané peníze na to, abychom mohli v příštím roce ten dům provozovat dál. To je asi jediné, čím jim dokážeme, že to má smysl, a myslím si, že se nám to zatím daří.

Když se dostaneme k programu podzimní sezony, znamenala derniéra hry Limonádový Joe jakýsi mezník, po kterém si mohou návštěvníci říct, že se divadlo v Rýmařově obnovilo?

Ano, to představení Joea, které nastudovalo Pradivadlo, bylo vlastně prvním představením, kterým jsme zahájili podzimní sezonu, v což jsem někdy na začátku února ani nedoufal. Bylo to vlastně první představení, které jsme jako Městské divadlo Rýmařov oficiálně pořádali. Všechny ostatní akce, které tady už proběhly, byly hlavně školní a organizovaly si je školy samy.

Proč jste na začátek sezony vybrali právě Limonádového Joea?

Minulé léto měla ta hra velký úspěch, a jelikož jsme se s tou hrou chtěli důstojně rozloučit, tak jsme ji zvolili. Podle mě je to skvělá hra a určitě si to zasloužila.

Co plánujete dále na podzimní sezonu?

Na říjen jsme připravili představení Komorního hudebního divadla Ostrava Šest žen Jindřicha VIII. s písněmi Šlitra a Suchého, které napsal Miroslav Horníček. Vrcholem sezony bude podle nás na začátku listopadu benefiční koncert Jarka Nohavici.

Dále se mohou diváci těšit na Světlanu Nálepkovou, která nastudovala novou hru o životě mexické malířky Fridy Kahlo. V prosinci do Rýmařova přijede Jožka Šmukař, jehož koncert bude spojen s degustací vín, a na závěr sezony uvede spolek Pradivadlo své letošní představení Světáci.

Výtěžek z podzimní sezony bude použit na obnovu divadla?

Ano, tento podzim je ve znamení beneficí. Účinkujícím budeme platit pouze základní náklady, jako jsou cesta, ubytování a tak dále. A celý výdělek z podzimní sezony použijeme na další obnovu divadla.

Petr Laštůvka, 43 let, je předsedou spolku Městské divadlo Rýmařov, jehož hlavní činností je snaha zachránit budovu bývalého kina v Rýmařově. V 90. letech založil hudební skupinu HERO, se kterou hraje dodnes. Později se dostal i ke skládání hudby pro divadlo. Je otcem dvou dětí a mezi jeho největší zájmy patří komiksy, především od Káji Saudka.

Lukáš Nedomlel