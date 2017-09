Pelhřimovy u Slezských Rudoltic byly místem setkávání spřízněných duší

Na místě zaniklé obce, bez vody a elektřiny, se už počtvrté konalo nekomerční hudební setkání Pelhřimovy.

Hudební setkání Pelhřimovy v zaniklém kostele. Foto: Deník/Fidel Kuba

"Tím, že jste přišli, dáváte smysl nové existenci kostela v Pelhřimovech. Přemýšlel jsem, jestli mrtvým vadí, že tady jsme, myslím ale, že ne. Díky vám totiž nejsou Pelhřimovy zapomenuty,“ uvítal návštěvníky nekomerční hudební přehlídky Pelhřimovy Ivo Dokoupil.

Byl to on, kdo před léty zchátralý kostel na opuštěném místě našel a spolu s dalšími aktivisty usiluje o jeho záchranu a znovuoživení. Ves Pelhřimovy u Slezských Rudoltic byla po odsunu původních německých obyvatel srovnána se zemí a zanikla. Zbyly z ní dvě chalupy a gotický kostel sv. Jiří se hřbitovem. Setkání v Pelhřimovech, které se v tomto kostele a přilehlém okolí konalo uplynulý víkend počtvrté, je fenomén, který nemá srovnání. Vstupné se nevybírá. Akce nepotřebuje plakáty ani propagaci. Odehrává se na odlehlém místě bez vody a elektřiny.

„Lidí bylo tak akorát, ani málo, že by to bylo poloprázdné, ani moc, že by si navzájem vadili. Líbilo se mi, že přišly i maminky s kočárky, pro děti byla připravena výtvarná dílna, v prostoru jste si mohli prohlédnout výtvarné objekty různých umělců, nechyběly čajovny a pivo. Jsem nadšený fanoušek Pelhřimov,“ řekl pro Deník jeden z pravidelných návštěvníků akce.

Festival vznikl původně na základě iniciativy krnovské skupiny Bratři Orffové. V roce 2014 byli za něj nominováni na cenu Vinyla. „Pelhřimovy dokázaly naplnit původního a dávno ztraceného ducha letních festivalů jako setkávání spřízněných duší,“ stálo tehdy ve zdůvodnění nominace.

To se podařilo i letos. Každopádně se nikdo nemusel bát, že zde potká Andreje Babiše či jiného agitujícího politika, jako se to stalo na Colours. Současně s festivalem probíhal na místě tábor Blažené Osoblažsko. Letos zde dvacet mladých lidí pod odborným vedením provádělo zejména zednické práce.

Tábor organizuje Hnutí Duha Jeseníky. „Pelhřimovy jsme v roce 2001 objevili náhodou. Přijeli jsme tam pomáhat s budováním oplocenky, takzvaného biokoridoru. Dnes už jsou to pořádně velké stromy. Po práci jsme také chtěli poznat okolí, a tak jsme natrefili na pelhřimovský kostel. Byl v havarijním stavu,“ zavzpomínal Ivo Dokoupil. Kostel se zřícenou střechou se podařilo Hnutí Duha získat a díky darům a dobrovolnické práci aktivistů se postupně pracuje na jeho záchraně.

GABRIELA MATHIASOVÁ