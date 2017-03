Pavlovický útulek se ujal tisícího psa

Kynolog Tomáš Schulz na odlehlém Osoblažsku vybudoval psí útulek. Nedávno zde vítal čtyřnohého klienta s pořadovým číslem 1000.

Kříženec labradora z Lichnova dostal v útulku Slezské Pavlovice pořadové číslo 1000.Foto: Darina Pavlikova

V březnu běhal po Lichnově černý kříženec labradora. Když začal dělat neplechu a dobývat se do kurníků, upozornili na něj občané obecní úřad. „Pátrali jsme po majiteli, ale nikdo z místních se k němu nepřihlásil. Proto jsme se obrátili na útulek Slezské Pavlovice," uvedla starostka Lichnova Marta Otisková Huterová.

O SLUŽBY ÚTULKU JE ZÁJEM

Útulek ve Slezských Pavlovích lichnovského tuláka vítal téměř slavobránou, protože je to pro ně jubilejní tisící pes, o kterého se postarají.

„Když jsme ho přivezli z Lichnova, byl sice trošku vyhublý, ale to hned dáme do pořádku. Je to tříletý zdravý pes, který má velkou šanci na adopci, zvlášť když je poslušný a hodný," zkušeně zhodnotil šance tisícího klienta kynolog Tomáš Schulz, který před lety dostal nápad přeměnit bývalý kravín ve Slezských Pavlovicích na psí hotel, chovnou stanici a útulek.

Vycházel z toho, že v malých obcích na Osoblažsku má téměř každý psa, takže místní jsou na štěkání zvyklí.

Stálo ho spoustu práce i peněz, aby jeho zařízení vyhovovalo všem stavebním, veterinárním, hygienickým i dalším předpisům.

Úsilí se vyplatilo. V rozlehlé spádové oblasti si obce a města už dlouho nevěděly rady se zatoulanými a opuštěnými psy, takže o služby útulku byl od počátku zájem. Útulek funguje ve Slezských Pavlovicích od roku 2009 a za tu dobu už většině svěřených psů dokázal najít nového pána.

„Přestože za celé období fungování útulkem prošlo už 1000 psů, v současné době je u nás ustájeno jen kolem 30 svěřenců, kteří čekají na nový domov a svého pána. Psi z našeho útulku si v minulosti našli nového pána nejen v rámci České republiky, ale najdete je i na Slovensku nebo v Polsku. Dokonce sedm psů z Pavlovic dnes žije v Německu.

Jedna fenka zlatého retrívra se dnes prohání až v Anglii," přiblížil Tomáš Schulz jak se daří opuštěné psy umísťovat k novým majitelům.

HLÁSÍ SE DALŠÍ MĚSTA A OBCE

Útulek zajišťuje služby pro velmi širokou spádovou oblast. Oslovují ho i města a obce vzdálené přes sto kilometrů, protože dopravu ztracených pejsků většinou zajišťuje útulek na své náklady.

„Máme uzavřené smlouvy o přebírání psů se 45 městy a obcemi, a jen letos přibyly dvě další. Mezi nejvzdálenější patří například Šumperk, Hanušovice, Klimkovice, Bílovec a Starý Jičín. Asi nejdále jsou to Vranovice Kelčice, které leží přibližně 140 kilometrů od Slezských Pavlovic," doplnil Tomáš Schulz, podle kterého jsou v Pavlovicích připraveni na všechny psí velikosti i povahy.

„Pestrost je u nás obrovská. Od malých plemen a kříženců o velikosti jorkšírů, až po tak velká plemena jako jsou například rotvajler, brazilská fila, středoazijský pastevecký pes, neapolský mastif a jejich kříženci. Nejčastější u nás skončí kříženci labradorů, německých ovčáků a loveckých psů," konstatoval Tomáš Schulz, který útulek rozjížděl jen s podporou rodiny. Dnes péči v útulku kromě něj zajišťují psům také dva zaměstnanci.

Naštěstí se našli lidé se vztahem ke zvířatům a výrobci krmiv, kteří útulky podporují. „Chtěl bych poděkovat všem sponzorům i lidem, kteří si osvojili pejska právě z našeho útulku," vzkázal příznivcům zatoulaných pejsků Tomáš Schulz, který svou kynologickou kariéru začínal jako chovatel aljašských malamutů. Se svým spřežením dokonce sportovně jezdil na saních a čtyřkolkách.

Které obce v okrese posílají psy do Slezských PavlovicÚvalno, Brantice, Zátor, Býkov, Třemešná, Hynčice, Holčovice, Radim, Krasov, Linhartovy, Jindřichov, Vysoká, Janov, Petrovice, Zlaté Hory, Město Albrechtice, Hlinka, Osoblaha, Bohušov, Rusín, Liptaň.