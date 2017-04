Pavel Novák: Jde o to, aby závislí lidé co nejméně ohrožovali sebe a své okolí

/ROZHOVOR/ Pavel Novák se práci s drogově závislými lidmi věnuje více než deset let, je vedoucím organizace Krystal Help, která v Krnově funguje od roku 2002. Mezi závislými jsou lidé různého věku, pocházející z různých sociálních i rodinných poměrů, výrazně převažují muži.

Pavel NovákFoto: DENÍK / Gabriela Mathiasová

Neplatí, že se narkomanem stane jen člověk ze „špatné rodiny". A co tedy rodičům zaručí, že jejich dítě nepodlehne nebezpečí drog? „Taková záruka neexistuje," říká Pavel Novák.

Práce s drogově závislými musí být náročná v tom, že vidíte, kolika lidem se nedaří se závislosti zbavit. Co vám pomáhá překonat případné pocity bezmoci?

Jde o to nastavit si očekávání. Dávat si reálné cíle. Považujeme třeba za úspěch, když někdo přejde z nitrožilního užívání na kapsle nebo konopí. Závislí lidé ve společnosti vždy byli a budou, je ale zapotřebí minimalizovat dopady této závislosti. Snažíme se, aby závislí svým počínáním co nejméně ohrožovali sebe a své okolí.

Daří se vám to?

Lidé mají rádi, když se úspěšnost dokazuje čísly, což je v našem oboru těžké. Ale přece jen: Člověk se žloutenkou typu C může nakazit lidi ve svém okolí a léčba pacienta s touto diagnózou stojí společnost přibližně milion korun. Pracujeme přístupem Harm Reduction (minimalizace rizik) a Public Health (veřejné zdraví).

Výměnou injekčního materiálu významně snižujeme riziko přenosu tohoto onemocnění mezi uživateli návykových látek, zároveň chráníme i většinovou společnost. V loňském roce jsme v Krnově vyměnili přibližně 17 tisíc injekčních jehel, nálezy ve veřejném prostoru se pohybují každoročně okolo 10 až 15 kusů. O tom máme přehled, protože městská policie je vozí na likvidaci k nám.

V březnu přijel do Krnova „protidrogový vlak", patříte ke kritikům tohoto způsobu primární prevence. Co vám vadí?

Je to projekt, který zatím nepublikoval žádné vědecky podložené dopady a efektivitu směrem k nemalé finanční podpoře. Vadí mi politicko-policejní pozadí projektu. Každý, kdo se pohybuje v oblasti drogové prevence, musí splňovat řadu podmínek, dokladovat vzdělání, mít registrovanou službu nebo akreditaci ministerstva, prokazovat náklady, mít vyřešenou návaznost.

Odborníci vydali už v roce 2007 zamítavá stanoviska. Revolution train je byznys. Ale počkám si na vyhodnocení, které snad bude v dohledné době předloženo. Jsem na to velice zvědavý.

Vlak navštěvovali krnovští školáci, jaké je stanovisko ministerstva školství?

Ministerstvo školství považuje projekt za neúčinný, neboť staví na chybném a mnoho let překonaném, tzv. odstrašujícím přístupu. U tohoto přístupu byla výzkumem opakovaně jednoznačně prokázána velmi nízká účinnost.

Projekt Revolution train lze charakterizovat jako předražený, vědecky nepodložený a kontraproduktivní experiment na české populaci. To jsou věty přímo z posudku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Učitelům a dětem se to ale údajně velmi líbilo…

To asi ano, ale je to smysl primární prevence? Aby se program líbil? Víme od návštěvníků, že pokud se na něco zeptali mimo represivní stránku, tak průvodci byli zaskočeni a nevěděli, co říct. Navíc důraz na represi ve smyslu: zakouříte si marihuanu, přejdete na drogy, skončíte u výslechu a ve vězení, může mít v praxi hodně negativní dopady.

Lidé se pak mohou bát zavolat pomoc, když bude někdo v ohrožení života.

Jsou drogami méně ohroženy děti, které mají hodně zájmů a zaplněný volný čas?

I mezi sportovci, v divadelním kroužku nebo ve škole se mladý člověk může setkat s někým, kdo ho seznámí s drogami. Startovní drogou jsou dnes spíše alkohol a cigarety než marihuana. Pak jde o vzorce chování, které si mladí lidé osvojí.

Změnila se společnost, hodnoty, nároky na život. Kdysi brali drogy ti, kdo se chtěli odlišit, dnes je užívají spíš ti mladí lidé, kteří chtějí zapadnout do vrstevnické skupiny.

Přechází se pak tedy na heroin jako ve filmech?

V Krnově se s heroinem setkáváme opravdu výjimečně, heroinový trh tady prakticky neexistuje. Většina našich klientů má zkušenost s pervitinem a místo drahého a nečistého heroinu jsou tady jiné opiáty, benzodiazepiny a podobně.

Mgr. Pavel Novák

Věk: 41

Povolání: vedoucí projektů Krystal Help, z.ú.

Rodina: manželka, dcera

Zájmy: sport, kultura, cestování

Gabriela Mathiasová