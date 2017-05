Otevření koupaliště v Úvalně se blíží. Bude jediné svého druhu v kraji

Příprava nového koupaliště v Úvalně pomalu finišuje. Plovárna na výsluní, jak zní její název, by se měla otevřít začátkem července. Rekonstrukce probíhala od loňského května a vyšla na sedm milionů korun.

Koupaliště v Úvalně.Foto: archiv obce

Otevření se mělo uskutečnit zkraje června, ale vzhledem k prozatímnímu nepříznivému počasí se v obci, která má správu koupaliště na starosti, raději rozhodli o měsíční odklad. Plovárna na stejném místě fungovala už mezi lety 1973 až 2001, byla vyhlášená nejen v bruntálském a opavském okrese, ale také v přilehlé oblasti Polska.

Svým způsobem je v několika ohledech jedinečná. Je postavena ve svahu pod místní známou rozhlednou Strážiště a jako první v celém Moravskoslezském kraji bude fungovat na bázi takzvaného biotopu.

„Nevím o tom, že by někde jinde v republice bylo koupaliště situováno v kopci. Je odsud nádherný výhled do okolí. Nejen lidé od nás z obce chtěli, aby se obnovilo. Přece jenom před lety bylo velmi populární. Do voleb jsme šli s tím, že se postaráme o jeho obnovu. Slib jsme dodrželi. Objížděli jsme jiné biotopové plovárny na jihu Moravy, abychom zjistili, jak fungují," vysvětloval úvalenský starosta Radek Šimek a vzápětí zkusil popsat, v čem spočívá přízvisko „biotopový":

„Nad bazénem jsou laguny, taková jezírka se štěrkem a vodními rostlinami. Především v kořenech těchto rostlin jsou anaerobní bakterie, které odbourávají nečistoty. Naše koupaliště má však celkem tři stupně čištění."

VODU STAČÍ NAPUSTIT POUZE JEDNOU

S čelným představitelem Úvalna, které leží na pomezí bruntálského a opavského okresu, jsme si povídali také o tom, proč se koupaliště před více než patnácti lety muselo zavřít.

„Hlavní důvod spočíval v tom, že nesplňovalo hygienické podmínky. Problém byl také se zásobováním vodou. Do bazénu se pravidelně napouštěla pitná voda z vrtu. Provoz byl tak velmi nákladný. To se teď změní, protože bazén se napustí jen jednou a voda se sama vyčistí. Dopustí se jen takzvaný odpar a voda, kterou vytlačí lidé při koupání," mínil dále Radek Šimek.

Řada lidí se otevření už nemůže dočkat. „Jsem velice rád, že obec přistoupila na rekonstrukci a znovuotevření. Je to pro mě oprášení vzpomínek na mé dětství a také příležitost pro podnikatelský záměr, jelikož na Strážišti je situována restaurace. Jen doufám, že koupaliště už se nedostane do soukromé správy, aby nechátralo jako v minulých letech," uvedl Opavan Zdeněk Ferenc, který v Úvalně vyrůstal a pravidelně sem jezdí za svými prarodiči.

Dobře si vybavuje, jak v dětství plovárnu navštěvoval: „Tehdy z něj ještě dýchala socialistická duše… Teplé párky v rohlíku, sodovky, které jsou dost možná ještě dnes k sehnání, tři druhy nanuků a dva druhy piva. Bylo to místo, kam se chodily rekreovat všechny generace tehdejších obyvatel Úvalna, ale i lidé ze širokého okolí."

Vzhledem k tomu, že v minulosti byla úvalenská plovárna velice populární, dají se hned po spuštění provozu očekávat návaly návštěvníků.

„Na obecním facebookovém profilu jeho rekonstrukci sleduje spousta lidí. Zájem bude velký, my jsme však museli omezit kapacitu. Více než 500 lidí najednou v areálu být nemůže. Problém může nastat i s parkováním v okolí. Máme připraveny určité plochy, ale nevíme, jestli budou stačit.

První sezona pro nás tak bude v mnoha ohledech testovací. Uvidíme, co do té příští bude potřeba zlepšit a změnit," konstatoval starosta Úvalna Radek Šimek.