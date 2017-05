Otevřená radnice v Krnově

Co se skrývá za dveřmi s cedulkou Starostka? Jak vypadá kancelář tajemníka? Co právě řeší místostarostové? To zjistí ti, kteří ve středu 24. května přijmou pozvání na den otevřené radnice.

Krnovská radnice.Foto: DENÍK/Archiv

Dopolední program je určen školám, odpolední veřejnosti. Prohlídka radnice s výkladem zavede návštěvníky do obřadní síně i na věž. Připravena je výstava historických i současných fotografií radnice. „Protože při poslední podobné akci mi děti spontánně přinášely nakreslenou radnici, napadlo nás vyzvat školy, aby žáci s sebou vzali obrázky radnice. Z nich po ukončení návštěvního dne vybereme nejzdařilejší, vystavíme je a autory odměníme," uvedla starostka Krnova Jana Koukolová Petrová. Lidé mohou diskutovat s politiky i úředníky nad chystanými projekty. Sraz zájemců je ve 14, 15 a 16 hodin u vchodu.

Autor: František Kuba