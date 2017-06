Oprava mostu bude tři měsíce komplikovat dopravu

Most přes kolejiště, který spojuje Krnov s Kostelcem, je důležitá dopravní tepna. Čeká ho generální oprava, která po tři měsíce bude komplikovat dopravu.

Nadjezd přes železnici mezi Krnovem a Kostelcem je už delší dobu terčem kritiky hlavně ze strany cyklistů a chodců.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Krnované řadu let nadávali na rozbité chodníky a rozpraskaný asfalt s boulemi na mostě přes železniční trať Krnov - Olomouc. Tento most také vyhrál v anketě, která zjišťovala, co nejvíc trápí krnovské cyklisty. Za problém cyklisté považují nejen technický stav, ale i chaotické dopravní značení na tomto mostě, protože je na oficiální cyklostezce čeká značka cyklisto, sesedni z kola.

Protože trhliny poukazují také na narušenou konstrukci mostu, vedení města Krnova opakovaně naléhalo na Ředitelství silnic a dálnic ŘSD, aby opravy začaly co nejdříve. Loni se podařilo alespoň provizorně odstranit nejhorší závady.

„Na základě našich požadavků byla provizorně opravena plocha chodníků na mostě tak, aby se minimalizovala pravděpodobnost úrazů a jiných nepříjemností v tomto havarijním úseku," uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Havarijní most, který je majetkem ŘSD, se po letech urgencí letos dočká i generální opravy, kterou provede firma Strabag. Proč to nešlo dřív? Loni byl Krnov rozkopaný tak, že už nebylo žádoucí kumulovat ve městě další dopravní problémy.

„Celková oprava mostního objektu byla zahrnuta do plánu oprav na rok 2017 z toho důvodu, že se nepodařilo pro rok 2016 docílit koordinace plánovaných výluk Správy železniční dopravní cesty s touto stavbou. Dalším důvodem posunutí opravy mostu byla skutečnost, že v roce 2016 byly zahájeny práce na opravě jiného mostu, který je taktéž v Krnově," uvedl Tomáš Opěla, ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR, správy Ostrava.

Na co se mají zejména automobilisté připravit? Rekonstrukce mostu, po kterém vede silnice první třídy, bude probíhat od 26. června do 26. září. V té době z Revoluční na Bruntálskou ulici nikdo neprojede, ale ani tudy neprojde pěšky. Chodců se omezení příliš nedotkne, protože mohou využít lávku přes kolejiště u nádraží.

Motoristy čeká obousměrná objížďka po silnicích I/57 a III/45820, která je vedená ulicemi Jesenická, Albrechtická a Partyzánů. V křižovatce Albrechtické a Partyzánské ulice bude zaslepena ulice Sadová a stane se z ní provizorní okružní křižovatka. Místní doprava může využít jakékoliv ulice v rámci místních komunikací.

Objížďka bude značena obousměrně po ulicích Nádražní, Mikulášská a Bezručova. Uzavírka se dotkne i městské hromadné dopravy. Linka 856 801 z nemocnice do průmyslové zóny Červený dvůr bude převedena na ulice Nádražní, Mikulášská a Bezručova.

Provizorně budou zřízeny nové autobusové zastávky v okolí Hlavního nádraží.