Krnov i Opava zavádějí úsporné veřejné osvětlení

Krnov provedl výměnu za spornější svítidla nedávno, Opava se k tomu chystá letos.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Obě města se vydala cestou šetrnějšího veřejného osvětlení. Krnov zavedl loni nová LED svítidla, Opava se na to chystá letos.

Loni město Krnov investovalo do výměny osvětlení na náměstí Minoritů, aby při nočních procházkách lépe vynikla historická atmosféra v centru. Staré vysoké stožáry s neekonomickými svítidly zmizely a místo nich se objevily nové, nižší, s úspornými LED svítidly.

„Kompletní výměna veřejného osvětlení na náměstí Minoritů stála 2,2 milionu korun," uvedla Taťána Koláriková z odboru veřejných zakázek.

V Opavě probíhá v lokalitách, ve kterých není v nejbližším období plánována rekonstrukce veřejného osvětlení, výměna svítidel s prošlou životností za kvalitní úsporná svítidla. Tato svítidla mají nižší příkon a jinak řešenou optickou část ve srovnání s dříve instalovanými.

„V současné době můžeme konstatovat, že svítidla ve statutárním městě Opava jsou z 85 % vyměněna za úsporné, šetrnější k životnímu prostředí," uvedl provozně technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek.

Výměna výbojkových svítidel za LED osvětlení bude podle něj provedena v místní části Komárov. „Pro uvedenou výměnu svítidel byla vypracována projektová dokumentace včetně světelně technického výpočtu dané komunikace tak, aby byly splněny požadavky norem a předpisů," uvedl Martin Girášek.

Moderní osvětlení je praktické v tom, že se snáze reguluje, aby svítilo jen tam, kam má, tedy chodcům na cestu a nikoliv spáčům do oken. Podle astronomů, kteří upozorňují na problematiku světelného smogu řadu let, je žádoucí snížit intenzitu osvětlení ještě víc.

S nástupem LED osvětlení došlo k takovým úsporám, že si lidé za stejné peníze mohou svítit daleko víc.

K tomu se často přidává i používání nevhodné chromatičnosti (barvy) veřejného osvětlení. „LED lampy jsou nejspořivější, takže je obce volí namísto sodíkových, ale některé typy svítí nadměrně. Přitom i LED lampy je možné regulovat a jejich svítivost snížit," uvedl astronom Karel Trutnovský.

Česká astronomická společnost se již kvůli světelnému smogu obrátila na Ministerstvo životního prostředí. V lednu se dohodli na vzniku meziresortní skupiny, která shrne současný stav světelného znečištění v České republice a rozvrství problémy do kompetencí jednotlivých ministerstev. Do vlády by se měl materiál dostat do konce pololetí.

Česko se pokoušelo o regulaci smogu již před více než deseti lety. „Jako první jsme měli zákon, který se týkal světelného smogu, ale protože nebyla prováděcí vyhláška, nic se nevyřešilo. Dnes už nás všichni předběhli, a jak bojovat se světelným smogem, se můžeme učit jinde," dodal astronom Trutnovský.

Fidel Kuba, Milan Freiberg