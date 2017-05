Onko Niké: ženy, které se nevzdaly

Onemocněla ve svých padesáti letech. Dnes se Jarmile Novotné pomalu blíží sedmdesátka, žije aktivním životem a spolu s ostatními členkami spolku

Onko Niké pomáhá ženám, které si vyslechly stejnou diagnózu: rakovina prsu. Ženy pořádají společné výlety, cvičení, plavání, významně se věnují šíření osvěty v oblasti prevence tohoto onemocnění. Spolek pořádá osvětové besedy ve školách, svůj stánek měl také na krnovském Dnu zdraví.

„Důležité je, aby se o nemoci mluvilo a aby se ženy nebály jít k lékaři," říká Jarmila Novotná, předsedkyně spolku.

„Onko Niké sdružuje pacientky po prodělaném zhoubném onemocnění prsu. Společně si pomáháme, abychom si udržely dobrý fyzický a psychický stav, ženám po prodělané operaci a následném léčení můžeme pomoci překonat těžké životní situace, poskytnout jim praktické rady, ověřené našimi zkušenostmi," představuje organizaci předsedkyně.

Členkami spolku jsou ženy z Krnova, Jindřichova, Třemešné a Krasova. Organizace úzce spolupracuje s dalšími ženskými spolky, zejména s Aliancí žen s rakovinou prsu.

TAJE ANESTEZIE A KOŠER JÍDLO

Členky výboru spolku se pravidelně zúčastňují zasedání správní rady Aliance žen v Praze. Schůzi obvykle spojí s dalším programem. „Po zasedání jsme byly pozvány na již tradiční jarní akci Shalom. V prostorách Pražské židovské obce jsme měly připraven zajímavý program – besedu o tajích anestezie – a poté nás přišel pozdravit vrchní pražský rabín David Peter. Vyprávěl nám podobenství ze židovské historie," oživuje si příjemné vzpomínky Jarmila Novotná.

„Pro mě osobně jsou tyto chvíle velmi inspirativní a ráda se dozvídám věci, které jsem doposud neměla možnost poznat. V jídelně židovské obce jsme poobědvaly košer jídlo, moc chutné a dobré, a prošly jsme si pak část Starého města s naší průvodkyní. Domů jsme se vracely plné dojmů z pěkných dvou dnů," dodává.

Stomici mohou ve spolku mluvit o čemkoli

Stomici jsou lidé, kteří prodělali vážnou chorobu, jejímž důsledkem je vývod. „Jedná se o intimní problém, který ve společnosti obestírá určité tabu. Ve spolku můžem mluvit o čemkoli, pomáháme si, je to velká úleva," svěřil se před časem v rozhovoru pro Region Zdeněk Valášek.

Onemocnění, jehož následkem je život s vývodem, ho postihlo v 59 letech, hned po operaci vstoupil do spolku. „Nyní jsem pět let po operaci. Mám za sebou terapie, rekonvalescenci, jsem pracující důchodce, angažuji se ve spolku. Stomické pomůcky se v poslední době hodně zdokonalily, opravdu se udělal značný pokrok, nedá se to srovnat s minulostí," pochvaloval si současné možnosti.

Spolek funguje v Opavě, má asi 45 členů. Jsou mezi nimi stomici a jejich partneři, členem se může stát kdokoli. Podmínkou není zkušenost s nemocí. „Krnov svůj spolek stomiků nemá, ale kdo by chtěl, může jezdit k nám do Opavy. Byl bych rád, aby se to v Krnově vědělo. Potřebovali bychom, aby praktičtí lékaři či sestry informovali pacienty s vývodem, že nejsou sami, že mohou vstoupit k nám do spolku," uzavřel Zdeněk Valášek.

Parkinsonikům pomáhá pohyb

Parkinsonova nemoc je neurologické nevyléčitelné onemocnění, které je často vnímáno jako nemoc starých lidí. Průměrný věk, kdy lidé onemocní Parkinsonovou nemocí, je padesát až šedesát let, přibližně deset procent pacientů však onemocní již před čtyřicátým rokem života.

„Parkinsonik zůstává, i přes své postižení, aktivním, myslícím, plně zodpovědným a svéprávným jedincem, schopným vykonávat po řadu let nejrůznější činnosti. Reakce okolí jsou někdy nepříjemné, lidé si pletou diagnózy a přisuzují k nemoci hlavně demenci. Není to povzbudivé, spíše naopak, proto se parkinsonik za svou nemoc stydí a nechce se zviditelňovat," vysvětluje Anežka Matochová, která onemocněla před osmi lety.

„Když ale člověk s pomocí lékařů, partnera a rodiny překoná zábrany a sdruží se s ostatními pacienty, jeho život se výrazně zkvalitní, získá nové přátele," dodává. Parkinsonici v Krnově tuto možnost sdružování mají – Anežka Matochová na konci roku 2015 založila pacientskou organizaci Parkinson klub Krnov, Společnost Parkinson, z. s., a je její předsedkyní.

V KAVÁRNĚ MAX

Klub se schází většinou v krnovské kavárně Max, kde mimo jiné vystavoval do konce dubna své fotografie člen klubu Jiří Jurásek. Letos už mají krnovští parkinsonici za sebou kromě každotýdenních schůzek, jejichž náplní je společné cvičení, několik dalších akcí: výlet do planetária, 1. ročník jarního výstupu na Cvilín, který klub pořádal při příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci, účast na rekondičním pobytu, 3. ročník Poháru ČR ve stolním tenise v Poděbradech.

„Čekají nás návštěvy památek, pohyb v přírodě, výlety, vzdělávací přednášky, a také 10. ročník mezinárodní sportovní soutěže – Parkinsoniády," představuje program klubu předsedkyně.

Pohyb je pro parkinsoniky velmi důležitý. Na webových stránkách klubu, které Anežka Matochová spravuje, to nemocným připomíná citacemi odborníků. „U pacientů s Parkinsonovou chorobou je velmi důležité, aby se hýbali. Vhodná fyzická zátěž pomáhá zmírnit příznaky nemoci, jakékoli cvičení může zpomalit degeneraci nervových buněk," uvádí Mgr. Ota Gál, fyzioterapeut z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v článku sdíleném ze stránek klinikazdravi.cz.

Garantem klubu je lékař Vladimír Šigut, který aktivitu předsedkyně klubu velmi oceňuje. „Bez aktivních lidí, kteří chtějí dělat něco pro ostatní, by to nešlo. V Krnově je pro parkinsoniky takovým člověkem Anežka Matochová," uvedl Vladimír Šigut.

„Bez podpory ostatních – jako je právě Vladimír Šigut – by klub nemohl fungovat. Pomáhá nám také Společnost Parkinson – hlavní organizace, pod kterou regionální kluby v ČR spadají, vstřícné jsou vůči nám tiskárny Retis group a Goldstreet a od počátku klub dotacemi podporuje také město Krnov," doplňuje Anežka Matochová.

Pečujícím ulehčí svépomocná skupina

Vzájemná podpora pomáhá nejen pacientům, ale také těm, kdo pečují o své blízké, například o rodiče v pokročilém věku. Kdo někdy byl v roli pečujícího, ví, jak obtížné je všechno zvládnout. Jisté ulehčení může přinést účast na setkání svépomocné skupiny.

V Bruntále tuto možnost nabízí organizace obecně prospěšná společnost Fosanima. Jednou za dva měsíce se koná setkání, které je určeno lidem pečujícím o člověka trpícího nějakou formou demence. „Péče o takového člověka stojí hodně úsilí. Pro příbuzné, kteří se o seniory starají v rodinném prostředí, to znamená, že musí zvládat složitou životní situaci, napětí a stres," vysvětluje organizátorka svépomocné skupiny Renata Rychlíková.

„Na setkání si pečující vyměňují důležité a zajímavé informace a nápady. Vzájemně se podporují. Jsou zde také zváni odborníci z řad lékařů, psycholog, psychiatr, kteří pomohou odpovědět na mnohé otázky," popisuje význam společných schůzek.

Poslední setkání proběhlo 24. dubna, další příležitost budou mít zájemci v červnu. Přesný termín a místo bude zveřejněno na stránkách Fosanima.cz, ale informace budou také k dispozici v Městském informačním centru v Bruntále a v místním tisku Náš domov.

>> Onko Niké, telefon 607 126 930, www.onko-nike.cz

>> Parkinson klub Krnov, 725 258 937, www.parkinson-klub-krnov.webnode.cz

>> Slezský spolek stomiku, 777 625 014, www.ilco.cz

>> Fosanima, 603 816 550, www.fosanima.cz

