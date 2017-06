Očima generací: děti a senioři v jednom týmu

Dělí je od sebe desítky let. Přesto si spolu zasoutěží. Půjde ale o víc než jen o vítězství.

O tom, že děti a senioři si mají vzájemně co předávat, ví příslušníci obou generací v Krnově své. Žáci základní školy Janáčkovo náměstí se ve čtvrtek 22. června již poněkolikáté setkají s klienty Domova pro seniory v Rooseveltově ulici a užijí si společný program.

„Akce se bude účastnit dvacet dětí ze žákovského parlamentu naší školy a dvacet seniorů, kteří utvoří čtyřčlenná smíšená družstva – dva plus dva. Družstva se utkají v šesti disciplínách, jako jsou například petanque, kuželky, paměťová rozcvička," vysvětlila zástupkyně ředitele ZŠ Janáčkovo náměstí Hana Wiedemanová, která připomněla i hezké vánoční setkání.

„Chlapci a děvčata měli možnost popovídat si s pamětníky, některé úžasné babičky měly skoro 90 let. Žáci zjistili, že i senioři jsou vlastně velmi příjemní lidé se smyslem pro humor i přes všechno, co v životě zažili. Byla to oboustranně obohacující setkání," uvedla Hana Wiedemanová.

„Akce s dětmi je vždy pro naše klienty pěkným zpestřením běžného života, těšíme se, s dětmi to bude veselé," doplnila sociální pracovnice Domova pro seniory Tereza Blažčíková.

Gabriela Mathiasová