Vítězila gulášová klasika

Už po desáté se milovníci pravého nefalšovaného kotlíkového guláše sešli v areálu obecního rybníka ve Světlé Hoře. Sdružení Světelská Pohoda ve spolupráci s obcí tady pořádala 9. ročník soutěže O cenu děda Praděda ve vaření kotlíkového guláše. Nejedná se o překlep, první zkušební nultý ročník pořadatelé do celkového počtu nezapočítávají.

Letos se do soutěže zapojilo dvanáct týmů ze širokého okolí, několika týmy bylo zastoupené třeba město Bruntál, Většina týmu se soutěže účastní opakovaně, ale nechybělo také několik nováčků.

Světlohorská gulášová soutěž získala své pevné místo na regionální kulinářské scéně, pořadatelé se proto snaží její úroveň pomalu ale neustále zvyšovat. „Myslím si, že se nemáme za co stydět, podle počtu návštěvníků mohu soudit, že je naše soutěž u lidí oblíbená a my se snažíme ji stále zlepšovat.

Letos je to ještě umocněno tím, že se koná v roce, kdy naše obec slaví 750. výročí svého založení," řekl Leoš Sekanina ze Světelské Pohody. „Já pokládám za nejdůležitější, že se lidé setkají a pobaví. No a ochutnat dobrý guláš, zjistit, co pro nás letos mistři kuchaři připravili, také není k zahození," doplnil starosta Světlé Hory Václav Vojtíšek.

Kvalitu uvařených kotlíkových gulášů hodnotí odborná porota, v divácké soutěži pak mohou svému favoritovi dát hlas všichni, kdo mají zájem. Důležitou součástí celkového hodnocení pak je ústroj, vystupování a případně i doprovodný kulturní program soutěžících týmů.

No a jaké guláše letos převažovaly? Po několika letech experimentů třeba s guláši z ryb, žabích stehýnek a podobně, se letos naprostá většina soutěžících týmů pokorně vrátila ke klasickému guláši z hovězího krku. Základní suroviny tedy mají všichni v podstatě stejné. To, co guláši dodává punc kvality, je tajemstvím šéfkuchařů.

Ladislav Olejníček