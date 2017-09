OBRAZEM: Hravé Úvalno

Úvalno Myslíte si, že děti už v posledním týdnu prázdnin nic nebaví a nudí se? Tak v Úvalně určitě ne. Místní starosta Radek Šimek se dvěma dalšími nadšenci pro ně připravil hru, kterou tady už od pondělí žijí celé rodiny.

„Každý den v 10 ráno se sejdeme před farou, zkontroluji úkoly z předchozího dne a zadám nové,“ vysvětluje starosta, zatímco u fary se opravdu začínají shromažďovat děti.

Zapojilo se jich 22. Většina přijela na kole a hned, jak dostanou zadání, dají hlavy dohromady a pak se rozjíždí na určená místa, kde hledají skryté symboly. Jeden hledají podle souřadnic, druhý podle fotky a třetí podle hádanky.

„Výheň nemám, podkovy nedělám, kovadlina u mne nestojí, přestože podle jména si to můžeš myslet,“ zní nápověda.

Nic mi to neříká, ale místní mají jasno. Je to přece zdejší restaurace Kovárna. Děti se na kolech či pěšky vydávají po obci i do okolí. Zadání jsou různá. Spěchat nemusí, takže se skupinky ani nepotkávají. Hraje se o hodně. Ten, kdo první v sobotu pomocí nalezených indicií vyluští hádanku, dostane hoverboard v hodnotě šest tisíc korun. Co to je? „Kolonožka“.

Má to kolečka a jezdí se na tom ve stoje. Starosta mi to předvádí. Hezká věcička. „Já bych ale hrál, i kdyby ta cena nebyla. Prostě mě to baví,“ říká jedenáctiletý Tomáš Hanzelka.

O hře se dozvěděl na facebooku Úvalna. Hraje společně se sourozenci Kubou, Matějem, Adélou a Annou. „Já bych taky hrál, baví mě hledat,“ ozývá se dvanáctiletý Matěj z druhé skupinky.

„Smyslem hry je dostat děti ven a zabavit je. Chceme, aby šli na místa, kde jsme si jako děti hráli i my. Měl jsem radost, když jsem viděl, jak tam zůstali sedět a povídali si,“ říká Radek Šimek. „Nejvíc se mi líbilo u vodopádu. Šli jsme pěšky po cyklostezce a místo podle nápovědy našli,“ poděluje se o zážitky z předchozích dní jedenáctiletý Lukáš Bednár. „Je to spíš splav než vodopád,“ usmívá se starosta. „Je to perfektně vymyšlené, napínavé, indicie zajímavě umístěné. Hraji společně s dětmi,“ doplňuje Tomáš Mohelník, úvalenský rodák, jehož děda byl kdysi v Úvalně starostou.

Hru úvalenští pojmenovali Logic Adventure, pod tímto názvem ji najdete i na webových stránkách. Pokud by se některá z okolních obcí chtěla inspirovat, rádi pomůžeme,“ nabízí starosta.