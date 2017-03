Obchvatu navzdory pracují v zahrádkách jako každý rok

„Na podzim sklidím a na jaře už nezaseju," říkal filmový děda Komárek ve filmu Na samotě u lesa. V podobné situaci se možná letos ocitli zahrádkáři v Krnově.

Krnovští zahrádkáři přímo na trase obchvatu právě řeší, kam vysadit hrách, kam ředkvičky, okurky nebo dýně.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Zatímco v pondělí v Opavě ministr dopravy Dan Ťok slavnostně zahájil výstavbu obchvatu, ve stejnou dobu v krnovské zahrádkářské kolonii Zlatá Opavice začaly jarní práce jako každý rok. Zahrádkáři vytáhli rýče, hrábě a kolečka navzdory tomu, že se nad touto kolonií už řadu let vznáší Damoklův meč.

PO SEDMDESÁTI LETECH ZAHRÁDKY SKONČÍ

Geodeti už před dvěma lety v této lokalitě zatloukli kolíky, podle kterých lze odhadnout, které zahrádky leží přímo v trase budoucího obchvatu Krnova a které rychlostní komunikace v budoucnu pouze odřízne od zbytku města.

Zahrádkáři tuší, že jejich petice a protesty byly marné a po více než sedmdesáti letech jejich kolonii zlikvidují buldozery. To ale nic nemění na faktu, že v březnu je potřeba prořezat jabloně a připravit půdu k výsadbě ve sklenících, fóliovnících i na záhonech.

Přestože výstavba obchvatu možná začne už v dubnu, zatím se v zahrádkářské kolonii Zlatá Opavice našlo jen pár zahrádkářů, kteří už opustili nebo odvezli své chatky. Různých zaručených termínů zahájení výstavby obchvatu už slyšeli tolik, že tyto informace neberou příliš vážně.

Navíc se obchvat začne stavět od Chomýže, takže v řece Opavici uplyne ještě spousta vody, než se bagry a buldozery přiblíží až ke kolonii Zlatá Opavice.

STAVBU ZAHÁJÍ MOŽNÁ UŽ V PŮLCE DUBNA

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v únoru zveřejnilo leták s harmonogramem obchvatu Krnova. „Dne 17. 8. 2016 bylo oficiálně zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Probíhá hodnocení nabídek, v současné době se posuzuje kvalifikace.

Předpokládané zahájení stavby je 13. 4. 2017 v případě, že se neodvolá nikdo z neúspěšných uchazečů o zakázku," uvedlo ŘSD ve svém únorovém letáku.

Kdy se na trase budoucího obchvatu poprvé „kopne do země" a kdy nastane čas na likvidaci zahrádek, na krnovské radnici ještě nevědí. „Víme pouze to, že přibližně do dubna probíhá hodnocení nabídek. Následně, až bude vybrán vítěz, jsme dohodnuti s Ředitelstvím silnic a dálnic na koordinační schůzce v Krnově," uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík.