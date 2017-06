O nápady občanů neprojevili zájem

V krnovské knihovně ve čtvrtek představili své nápady ti, které nadchl participativní rozpočet. Politici ani úředníci nepřišli.

V Krnově se letos poprvé testuje participativní rozpočet. Město vyčlenilo půl milionu korun a nabídlo občanům i organizacím, aby přišli s nápady, co by se za to mohlo realizovat. Sešla se řada zajímavých návrhů od laviček pro seniory přes různá hřiště, rekonstrukci cyklostezky, stroje na cvičení a venkovní fitness zónu až po bosou stezku nebo stálou expozici panenek.

Protože se má nejlepší vybrat hlasováním, autoři nápadů přišli své projekty představit do knihovny. Zaskočilo je, že si je nepřišel poslechnout nikdo ze zastupitelů nebo z radnice.

„Mnohé návrhy včetně toho mého na rekonstrukci cyklostezky by si zasloužily spíš realizaci z běžného rozpočtu města než prostřednictvím hlasování v rámci participativního rozpočtu. Mrzí mě, že tu nevidím ty kompetentní, kteří by si naše podněty měli vyslechnout.

Chybí mi tu zastupitelé, členové sportovních, kulturních či dopravních komisí," posteskl si Gerorgios Bazakas, když zjistil, že představují nápady jen sami sobě navzájem.