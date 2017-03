O cvičení je v Karlovicích zájem, posilovna je plná

Před časem zřídil karlovický obecní úřad v Obecním domě Slezan posilovnu a sálek pro sportovní aktivity jako je třeba jóga.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Jan Jelínek

„Zpočátku se, jak už to tak bývá, ozývaly pochybovačné hlasy, jestli to vůbec bude využité, že jsou to vyhozené prostředky, že jsme ty peníze mohli využít jinak a lépe a podobně," svěřila se karlovická starostka Jana Helekalová.

Skutečnost ale překonala očekávání a zájem o sportování neustále roste. „Vedeme si statistiku a z ní jasně vyplývá, že zvláště v poslední době se zájem hodně zvýšil. Mohu říci, že kromě doby oběda jsou prostory pro sportování neustále využity, a to platí i pro soboty a neděle," sdělila Kateřina Locku z obecního úřadu.

Sportovní vybavení se při tom průběžně doplňuje a vylepšuje. V poslední době pořídil obecní úřad třeba novou vzpěračskou tyč a kotouče o hmotnosti 25 kg a zajistil nezbytný servis všech posilovacích strojů. „S celkovým zájmem můžeme být spokojeni, a tak se chceme v příštím období zaměřit zejména na ženy. Pokud bude mít někdo nějaký návrh na zlepšení, tak se na mě může obrátit," dodala Kateřina Locku.

Návrhy je možné posílat také na e-mailovou adresu: knihovna@karlovice.eu, nebo zatelefonovat na číslo 727 973 027.

Ladislav Olejníček