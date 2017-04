Nové objektivy pro kamery v krnovském kině

Krnovské kino a především jeho diváci se mohou těšit na nové objektivy promítacích přístrojů. Jejich příslib padl minulý víkend při filmovém festivalu Krrr! Ten si nenechal ujít ani místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD). Společně s vedoucím kina Mír 70 Pavlem Tomešekem pobavili zaplněný sál tím, jak se mezi sebou dokážou špičkovat.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Aby vedoucí kina Mír 70 Pavel Tomešek ve své slavnostní řeči nezapomněl někomu poděkovat nebo připomenout nějakou zajímavost, připravil si papír s poznámkami.

Někdy ale jeho čtení nebylo tak plynulé jako na předchozích ročnících festivalu Krrr! Nakonec se mu šťastně podařilo rozluštit, aby festivalovým divákům připomenul, že stroje, ze kterých zde sedmdesátky promítají, mají za sebou už 49 let nepřetržitého provozu.

BRÝLE NA ČTENÍ

„Zatím to úspěšně kamufluji, ale dost špatně vidím, takže jsem si už musel pořídit brýle na čtení. Dokud to ještě jde, tak je raději schovávám a nenosím. Je zajímavé, že tahleta oční vada mě postihla až v padesátce, takže počítám, že brzy postihne také ty naše promítací stroje, když budou mít příští rok padesát. Asi by ke kulatým narozeninám potřebovali novou optiku jako já," řekl Tomešek, a významně se při tom zadíval směrem na místostarostu Michala Brunclíka.

PODÁŠ PRST A PŘIJDEŠ O CELOU RUKU

To už se sál otřásal smíchem a potleskem jak originálně dokázal kinař požádat vedení města o novou optiku do promítaček.

Ani Michal Brunclík toto vzájemné špičkování nepokazil. „Pavla Tomeška znám už léta. Je typický tím, že když mu člověk podá koneček prstu, tak mu urve ruku v paži. Ale to je v pořádku, protože nebýt této jeho vlastnosti, možná by už kino v Krnově nefungovalo," reagoval Brunclík a před sálem plným filmových fajnšmekrů dodal, že výměna objektivů bude pro Město Krnov úplná maličkost.

Svou podporou kina Mír 70 a hlavně jeho promítaček na celuloidový film se už Město Krnov proslavilo daleko za hranicemi České republiky.

Dnes už je krnovské kino jediné v Česku, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku, kde se pravidelně promítá 70milimetrový formát filmů s původním, až šestikanálovým magnetickým záznamem prostorového zvuku. K tomu používá zaoblené plátno o velikosti 105 metrů čtverečních. Tato ojedinělá krnovská atrakce si mezi evropskými cinefily už našla stabilní základnu fanoušků. K nim se pak každoročně přidávají zvědavci, kteří si přijdou sedmdesátkovou projekci vyzkoušet nebo si připomenout zážitky z mládí, kdy tyto filmy zažívaly zlatou éru.

Součástí festivalu je doprovodný program v podobě výstavy projektorů a podobné techniky či přednáška experta na velkoformátové projekce.