Německý řád dále usiluje o historickou budovu Základní školy Dlouhá Loučka

Německý řád působil v našem regionu po staletí a stále k němu patří. Žehná pramenům v Karlově Studánce, v Opavě pořádá Řádový den, v Olomouci provozuje církevní gymnázium, pečuje o farnosti Bouzov a Bruntál.

Němečtí rytíři. Ilustrační kolážFoto: DENÍK

Současně je také potenciálním restituentem, který usiluje o navrácení rozlehlých pozemků a mnoha budov, které původně patřily Řádu německých rytířů.

Dlouhá Loučka je dvoutisícová obec mezi Sovincem a Uničovem. Pozornost místních se v těchto dnech upíná k historické budově základní školy. Obec o tento objekt může přijít. Německý řád, přesněji Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, totiž trvá na projednání žaloby na určení vlastnického práva.

Případem se bude zabývat olomoucký okresní soud. „O školu usilují. Sice jsem zaznamenal, že přislíbili redukci žalob na obce, ale v našem případě do toho jdou. Žaloba nebyla stažena," informoval Ladislav Koláček, starosta Dlouhé Loučky, která si na blížící se soudní bitvu najala právní kancelář. „Věřím, že uspějeme a soud potvrdí, že obec je vlastníkem budovy a v minulosti ji nabyla řádně," dodal.

Žalobu bude projednávat olomoucký okresní soud. To ovšem Německý řád nechtěl. Obrátil se kvůli tomu na Nejvyšší soud České republiky, aby přikázal projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Neuspěl. Nejvyšší soud to odmítl s tím, že důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do ústavního principu, což v tomto případě podle něj nebyly.

ODLOŽENO NA ZÁŘÍ

První jednání se mělo

v Olomouci uskutečnit 12. července. Podle soudkyně Jitky Rollerové však bylo na popud Německého řádu v souvislosti se zamítavým rozhodnutím nejvyššího soudu odloženo na počátek září. Potvrdila, že jde o takzvanou určovací žalobu. Německý řád v ní operuje tím, že majetek byl zapsán na obec chybně, což chce doložit důkazy.

Pokud okresní soud určí, že to tak skutečně bylo, bude řád požadovat vydání nemovitostí v Dlouhé Loučce jako osoba oprávněná na základě zákona o majetkovém vyrovnání.

„Nic s tím nenaděláme. Musíme počkat, jak rozhodne soud. Na lehkou váhu to nebereme," reagoval ředitel Základní školy Dlouhá Loučka Leopold Kropáč.

Německému řádu podle vikáře Metoděje Hofmana na prvním místě nejde o objekt, ale o základní vzdělávání. „Nabízíme, že bychom vstoupili do vedení základní školy, v podstatě jako zřizovatelé školy," uvedl již dříve. „Školy jsou pro obce zátěží a my navrhujeme spolupráci," dodal.

Německý řád už má se školstvím zkušenosti. V Olomouci převzal gymnázium, ze kterého pod názvem Církevní gymnázium Německého řádu buduje vzdělávací instituci s vazbami na německé, rakouské a italské univerzity. V Opavě pak provozuje církevní konzervatoř.