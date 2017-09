Největší zájem je o tanec, parkour a laserovou střelnici

Něco tvořit, skákat, střílet, tančit, vařit… S takovými plány přišly děti k zápisu do střediska volného času.

Co teď mezi dětmi letí? Do jakých kroužků chtějí chodit? Velký zájem je o taneční kroužky, o parkour, laserovou střelnici, bojové sporty, výtvarné aktivity… Alespoň tak se to jevilo tento týden na zápisu do zájmových útvarů Střediska volného času Krnov (SVČ).

„Ano, o tyto kroužky je největší zájem. Děti si vybírají ale i jiné, svou oblíbenou aktivitu si tu najde snad každý,“ potvrdila Barbora Klečková, PR pracovnice střediska.

Krnovské SVČ se snaží sledovat trendy a podle zájmu přizpůsobovat nabídku. Proto nově otevírají například kroužek módního návrhářství nebo parkouru. Ještě jste o něm neslyšeli? Parkour je nesoutěžní sport, umění pohybu, překonávání překážek.

Využívají se přirozené pohyby jako běh, skákání a lezení. Jedenáctiletý Kevin Kotlár už nějaké zkušenosti z parkouru má. Chtěl by se ale vylepšit, takže přišel ve čtvrtek s kamarádem do střediska k zápisu.

„Zkoušíme na hřišti různé flipy, salta, někdy mám z toho strach, protože to zkoušíme jen podle toho, co třeba vidíme na videu. Potřebovali bychom nějaké vedení a také místo, kde se dá lépe trénovat,“ vysvětluje Kevin.

Děti na parkouru baví i natáčení videí, což potvrzuje i Kevin. Rodiče ho v jeho zájmu podporují. „Mamka je ráda, poslala mě sem, kroužek mi zaplatí. Těším se,“ dodává páťák.

Některé děti si vybraly jen jeden kroužek, jiné láká více aktivit. Třeťák Tomáš Dorazil si vybral laserovou střelnici a rybářství. „Už mám i prut, taťka je rybář, bude mi pomáhat,“ říká.

Také dospělí si ale ve středisku mohou vybrat zájmovou aktivitu. „Otevíráme laserovou střelnici i pro dospělé, oblíbené jsou tvořivé kurzy, cvičení, kurzy keramiky… Přeji si, aby středisko fungovalo jako centrum setkávání různých generací, v dnešní době se často míjíme,“ uzavírá ředitelka střediska Veronika Kozlíková.