Nejlepší krnovské tablo letos vymysleli studenti gymnázia

Ve výlohách obchodů v centrech měst si můžete na maturitních tablech prohlédnout ty, kteří právě skládají maturitní zkoušku. V Krnově tradičně vyhodnotili, které tabla jsou nejlepší.

Vítězné tablo letos v Krnově představila oktáva gymnázia. Na druhém místě skončilo také tablo studentů gymnázia ze třídy 4. A a Třetí místo porota udělila třídě 4. B ze Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov.Foto: Dita Círová

„Maturanti si na svých tablech dávají čím dál víc záležet. Dokazuje to i letošní soutěž, v níž porota rozhodla, že oproti minulým letům, kdy byla oceněna pouze vítězná třída, udělí ceny hned tři," vysvětlila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Soutěže se zúčastnilo deset tříd. Vítězství a poukázku v hodnotě tři tisíce korun si odnesla oktáva z Gymnázia Krnov. „Studenti si tablo sami vymysleli. Do poslední chvíle jsem nevěděl, jaké bude. Byl jsem příjemně překvapen a vítězství jim přeji," uvedl třídní oktávy Lubomír Kutálek.

A jak nejlepší tablo vzniklo? „Byl to nápad celé třídy. Nejdřív jsme mysleli, že je to nereálné, ale dali jsme to dohromady. Pro třídního to bylo tajemství. A motiv? Učitelé nám často při zkoušení z legrace říkají proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. To nás inspirovalo k myšlence složité cesty," odpověděla Lucie Váňová, kterou jsme zastihli včera těsně před maturitní zkouškou z biologie.

„Na vítězném tablu se shodla většina porotců. Všechna tabla vynikala nápaditostí, originalitou a myšlenkou. Posunula tak letošní ročník o stupínek výše proti letům minulým. Vítězné práce, a zvláště pak dílo oktávy gymnázia, vynikalo precizností provedení, nápadem i kvalitou zpracování," uvedl Kamil Trávníček, člen dvanáctičlenné komise, kterou tvořili zástupci školské komise, středních škol a města.

Krnovské gymnázium se může pochlubit i druhým místem. Porota ho udělila třídě 4. A. Třetí místo má třída 4. B ze Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu Krnov.

„Ceny jsme tentokrát rozdali tři, neboť se domníváme, že pouze jedno ocenění v takové plejádě prací může být demotivační a výše vítězné ceny neodpovídala vynaloženým finančním prostředkům, času a energie vložených do těchto úžasných děl," dodal Kamil Trávníček.

Gabriela Mathiasová