Navrhli skácet javor, protože se u něj močí

Město Krnov chce zvelebit plochy na sídlišti Budovatelů, a proto zapojilo veřejnost do plánování. Místní navrhli pokácet javor, protože si u něj ulevují děti.

Javor na sídlišti Budovatelů vedle Rákosníčkova hřiště svádí k močení, proto ho místní chtěli pokácet. Odboru životního prostředí tento důvod ke skácení nestačí, takže strom čeká jen důkladná prořezávka koruny.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Výzva odboru životního prostředí, aby se občané vyjádřili ke studii regenerace sídlištní zeleně mezi ulicemi Jesenickou, Petrovickou a Budovatelů se setkala s velkým ohlasem. Obyvatelé panelového sídliště se na pracovníky odboru obraceli nejen s připomínkami, ale i s dotazy.

ČURÁNÍ? TO NENÍ DŮVOD K POKÁCENÍ STROMU

„Asi nejvíc občanů mělo požadavek, aby byl ořezán nebo pokácen vzrostlý javor u Rákosníčkova hřiště, a to proto, že pod něj chodívají čurat děti. To však není důvodem ke kácení, takže strom zůstává, ale provedeme jeho ořez," vysvětlila Petra Mužíková z odboru životního prostředí, jak se vypořádali s konkrétním námětem na pokácení stromu vedle hřiště.

KALINY, KTERÉ NESMRDÍ

Dále se obyvatelé sídliště zajímali, zda kaliny, které zde město plánuje vysadit, budou mít přímo pod okny. O kvetoucí kaliny nestojí, protože tyto okrasné dekorativní dřeviny sice vypadají skvěle, ale v době květu vydávají tak silné aroma, že některým lidem spíš zapáchají než voní.

„Kaliny budou na rohu u stěny budovy Petrovická 21, která je bez oken. Navíc se jedná se o kalinu vrásčitolistou, která nezapáchá," uvedla Petra Mužíková.

MÍSTNÍ UHÁJILI SVŮJ SÁŇKOVACÍ KOPEČEK

Připomínky občanů sídliště se na radnici shromažďovaly do 10. února. Poté byly předány projektantovi. Některé podněty občanů vedly ke změnám v plánech na výsadbu zeleně.

„Co bude změněno z podnětu občanů, tak přemístíme dva hlohy, které jsme chtěli vysadit u domu Rooseveltova 20. Důvodem je, že na tom místě, kde měly být, je jediný kopeček v okolí pro děti na sáňkování. Také se lidé hodně ptali, do jaké výšky nově zasazené stromy a keře porostou, zda jim nezasáhnou do oken v přízemí," doplnila Petra Mužíková z odboru životního prostředí.

Po zapracování projektové dokumentace město vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele akce. Ten by měl zakázku zvládnout zrealizovat do konce května. Náklady by se měly pohybovat kolem 800 tisíc korun.

Pro obnovu veřejných ploch mezi bytovými domy se město rozhodlo z několika důvodů. Sídliště z poačátku osmdesátých let nemá zeleň v příliš dobré kondici. Řada stromů a keřů už dosluhuje, má polámané větve nebo je trápí dřevokazné houby. Také mobiliář už je mírně řečeno retro.

Zatímco kolem domů je velké množství dnes nevyužívaných klepačů na koberce, chybějí tu hlavně lavičky. V první fázi regenerace budou vykáceny stromy a keře, které jsou nemocné, neperspektivní nebo kompozičně nevhodné. Jde o čtyřicet stromů, 204 metrů čtverečních keřových skupin a třicet solitérních keřů. Namísto nich bude vysazeno 110 listnatých stromů, 19 borovic a 24 solitérních keřů.

V další fázi bude odstraněno betonové pískoviště, které už nesplňuje hygienické podmínky, další čeká oprava. A úpravou projdou také herní plochy.