Na zámku v Linhartovech si hrají na pravěk

Turistická sezona na zámku v Linhartovech začala 20. května. Návštěvníci zde opět uvidí práce dětí ze Základní školy ve Městě Albrechticích.

Stěhování obřích papírových soch z Města Albrechtic do zámku Linhartovy byl náročný úkol. Letos První dětská galerie nabízí téma pravěk.Foto: Karel Knapp

Protože v prostorách historického objektu po válce nezůstal žádný původní inventář, bylo nutné vymyslet expozice do desítek zámeckých komnat.

V roce 2005 si kastelán, pedagog a výtvarník Jaroslav Hrubý uvědomil, že zatím nikde neexistuje stálá dětské galerie. Tak se v zrodil fenomén, že děti z výtvarné dílny ze Základní školy ve Městě Albrechticích každoročně vymýšlí pro návštěvníky zámku nejrůznější překvapení.

Převážně jde o týmové práce. Pod odborným vedením dospělých se děti společnými silami podílí na výrobě obřích papírových soch. Některé jsou vyztužené a konstrukčně vymyšlené tak, že uvezou či unesou nejmenší návštěvníky zámku. Kastelán Hrubý se rád pochlubí, jaké bicepsy si vytrénoval, když musí každý den vysadit desítky capartů na hřbet papírového maxipsa Fíka.

Letos dětská galerie připravuje rozšířenou expozici pravěku v duchu verneovek. „Už dva roky na zámku děláme prohlídky a různé akce na téma pravěk. Protože lidi to baví, letos se jim můžeme pochlubit novými exponáty, jako jsou obří šnek, další ještěři, prehistorický hroch nebo pták tukan," uvedl Jaroslav Hrubý, který v dubnu řešil, jak dostat do prvního poschodí zámku mamuta a ještěra. Po schodech to nešlo, takže ke slovu přišly i lana a žebříky.

„Kromě První dětské galerie máme na zámku i řadu dalších expozic, které souvisí s hraním a návratem do dětství. Máme tu modely autíček, nafukovací retro hračky z Fatry i ze dřeva, keramická prasátka, panenky, stavebnice Lego i miniexpozice vláčků," uzavřel kastelán Hrubý, který se o zámek stará s týmem stálých spolupracovníků, jako jsou Miluše Kaletová, Aneta a Pavla Bikárových, Dominika Černá, Iveta Kolarovčeková, Katka Žáková a Adam Růžička.