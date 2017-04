Na trati se dokončují opravy, místo vlaků jezdí autobusy

Poslední etapa modernizace trati mezi Krnovem a Opavou právě odstartovala. Po zhruba čtyřměsíční zimní přestávce se na trati dokončují stavební práce.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

„Jedná se o tak zvané třetí podbití a broušení kolejnic po nutné technologické pauze po loňské revitalizaci tratě. Zároveň je to poslední etapa oprav trati," uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty SŽDC Kateřina Šubová.

Pomalé vyhlídkové jízdy z Krnova do Skrochovic, které si užívali cestující v posledních měsících, končí. Vlaky od května pojedou plnou rychlostí 120 kilometrů za hodinu.

Výluka začala včera ráno. Do čtvrtku do večera v celém úseku Krnov Opava východ budou jezdit jen autobusy. Výlukové zastávky jsou rozmístění jako obvykle. Cvilínská zastávka je tedy na ulici Hlubčická u křižovatky s ulicí U jatek, asi 200 metrů od staniční budovy. Od pátku až do čtvrtku 27. dubna výluka pokračuje už jen v úseku Krnov Skrochovice. „Po dobu výluky budou všechny osobní vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna," uvádí České dráhy.

Ve Skrochovicích přestoupí cestující z autobusů na vlak. Netýká se to ale rychlíkových spojů, které podle jízdního řádu Skrochovicemi jen projíždějí. Ty budou nahrazeny autobusy v celém úseku Krnov Opava východ. U některých těchto spojů bude přeprava kol možná.

Na tyto denní výluky navážou od 27. dubna do 2. května noční výluky, které se dotknou vždy prvního ranního spoje a posledního nočního.

(mai)