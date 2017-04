Na svátky policisté vždy zpřísňují kontroly, ale řidiči zase nadýchali

Okres Bruntál - Sedm řidičů pod vlivem alkoholu, jeden pod vlivem drog, 11 nehod sice bez zranění, ale s celkovou škodou přesahující půl milionu. To je bilance prodlouženého velikonočního víkendu na našich silnicích.

Policisté každoročně varují řidiče, že během svátků budou zpřísněné silniční kontroly. Přesto se zase našlo pár nezodpovědných řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu.



„Dvacet minut po půlnoci v pátek 14. dubna v Krnově zastavili policisté osmadvacetiletého muže, který řídil Volkswagen Golf. Policisté zjistili v lustracích, že nevlastní řidičské oprávnění a při dechové zkoušce mu naměřili hodnoty přesahující 2,3 promile,“ informovala o prvním hříšníkovi za volantem policejní mluvčí Pavla Jiroušková.



V Bruntále na ulici Staroměstská zastavili policisté téhož dne třiapadesátiletou řidičku Fordu. U ní dechová zkouška vykázala hodnotu přesahující jedno promile. „Všem řidičům, kteří byli při jízdě pod vlivem návykových látek, policisté zakázali další jízdu, zadrželi řidičský průkaz, pokud ho vlastnili a jsou podezřelí buď z přestupkového jednání či trestného činu,“ doplnila policejní mluvčí.

JEDENÁCT SVÁTEČNÍCH NEHOD BEZ ÚRAZU

Dopravní policisté řešili během letošních svátků od 13. do 17. dubna celkem jedenáct nehod, při kterých nedošlo k žádnému zranění osob, hmotné škody přesáhly 560 tisíc korun.



Například v neděli v 19.40 hodin mezi Malou Štáhlí a Rýmařovem řídila 21 letá žena Renault. Zřejmě díky své nezkušenosti na mokré silnici v pravotočivé zatáčce dostala smyk. Přejela do protisměru a následně mimo vozovku narazila do betonového plotu. Způsobená škoda činí 160 tisíc korun. Naštěstí u ní, ani u ostatních svátečních nehod ke zranění nedošlo.



V Krnově na ulici Opavská na velikonoční pondělí v 18.50 hodin došlo ke střetu osobního vozidla Renault Laguna se sloupem elektrického vedení. Automobil řídil 29 letý muž, který se plně nevěnoval řízení. Místo toho si při jízdě začal zapínat bezpečnostní pás, a tak se lekl protijedoucího vozidla. To mělo najet levou částí do protisměru, takže řidič renaultu na situaci zareagoval tím, že strhl řízení, sešlápl plyn a vyjel za pravý okraj vozovky, kde narazil do sloupu. Způsobená škoda činí 60 tisíc korun. Dechová zkouška byla s negativním výsledkem.

DVOULETÉ DÍTĚ ZAMKLO RODIČE NA BALKONĚ

O pomoc pro své sousedy požádala v pondělí 17. dubna obyvatelka bytového domu na Sídlišti pod Cvilínem. V době, kdy pár byl na balkoně svého bytu v šestém patře, zavřel balkonové dveře ani ne dvouletý potomek, který zůstal v bytě úplně sám, a jeho rodiče se neměli jak dostat dovnitř. Strážníci otevřeli vstupní dveře do bytu i balkonové dveře a rodina tak mohla být opět pohromadě.

POMLÁZKA BEZ NÁKUPŮ V HYPERMARKETECH

Řada koledníků dodržovala tradici, že na Velikonoční pondělí zakončí pomlázku návštěvou supermarketu, kde obvykle začíná velikonoční výprodej. Letos poprvé jim tuto kratochvíli zakázali zákonodárci. Na návrh ČSSD poslanci před rokem schválili sedm svátků, při kterých musí mít zavřeno obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Novela se ale dotkla také drobných provozoven, které musely zavřít, protože jsou v hypermarketech v nájmu. Kromě Velikonoc nás čekají zavřené obchody také na státní svátky 8. května, 28. září, 28. října a na Vánoce.



Zatímco odboráři vítají, že zaměstnanci zůstali doma u svých rodin, Hospodářská komora kritizuje zákaz prodeje o svátcích s tím, že tato regulace připravila zaměstnance a brigádníky o příplatků za práci o svátcích.



Kromě ČSSD podpořili novelu i komunisté i lidovci. Vládní ANO hlasovalo proti stejně jako ODS a TOP 09.