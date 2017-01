Na Osoblažce se jezdí bez změn

Pravidelní cestující na trati mezi Třemešnou a Osoblahou i romantičtí fanoušci parních jízd na Osoblažce si mohou oddychnout. Nic se nemění.

Vlaky budou osoblažskou krajinou jezdit v roce 2017 zhruba ve stejném režimu jako dosud.Foto: DENÍK / Fidel Kuba

Není tajemstvím, že osoblažská úzkokolejka patří k nejztrátovějším tratím a nebýt to technický unikát a zdroj turistického ruchu pro celý region Osoblažska, už dávno by někoho napadlo zde šetřit škrtáním spojů.

Proto všichni netrpělivě čekali na nový jízdní řád. A dopadlo to dobře. Nové jízdní řády, které byly zveřejněny v prosinci, prozrazují, že České dráhy ani Slezské zemské dráhy v roce 2017 provoz na Osoblažce nijak neomezí.

„S potěšením vám můžeme oznámit, že rozsah osobní dopravy na Osoblažské úzkokolejce a přilehlé železniční trati Krnov – Jindřichov ve Slezsku se v podstatě nezměnil a zůstává na stejné úrovni jako minulý rok. Dochází maximálně k minutovým změnám, a proto doporučujeme v prvních dnech sledovat vývěsky jízdních řádů ve stanicích," uvedly na svých stránkách Slezské zemské dráhy, na webu osoblazsko.com.

Provoz tedy bude i v roce 2017 probíhat dle zaběhnutého schématu. U Českých drah to bude v pracovní dny pět párů vlaků, o prázdninách a víkendech čtyři a o nedělích a svátcích tři páry vlaků Osoblaha – Třemešná a zpět. Stejně tak přestupní návaznost na spěšné vlaky Krnov – Jeseník zůstává zachována.

„U parních vlaků Slezských zemských drah se v novém jízdním řádu objevuje jen kosmetická změna. Odpolední vlak z Osoblahy do Třemešné pojede opět v obvyklý čas 15.10. Do Třemešné vlak dorazí v 16.41 a naši návštěvníci tak budou mít zachovanou možnost přestupu na osobní vlak do Krnova, který odjíždí 16.43," uvedly Slezské zemské dráhy.

Parní vlaky vyrazí do nové sezóny tradičně 8. května. Následovat bude Dětský den 3. června a od tohoto dne bude znít píšťala parní lokomotivy Osoblažskem každý víkend až do poloviny září. Poslední letní jízda proběhne v sobotu 16. září.

Závěr sezóny bude tradičně patřit Martinské jízdě do Bohušova, tentokrát přesně na den sv. Martina, 11. listopadu. Možná se ale dočkáme i příjemného mikulášského překvapení.