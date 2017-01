Na opravené trati jezdí vlaky se zpožděním

Všechny vlaky mezi Krnovem a Opavou budou a jezdit se zpožděním. Zklamání cestující musí až do dubna na zbrusu nové trati počítat se zpožděním.

Na modernizované trati Krnov - Opava vyjely ve středu 21. prosince poprvé vlaky. Radost ale vystřídalo zklamání. Vlaky jezdí a ještě nějakou dobu budou jezdit se zpožděním. Důvodem je to, že zde zatím vlaky fungují jen v režimu takzvané konsolidační jízdy.

MÍSTO VYŠŠÍ RYCHLOSTI ZPOŽDĚNÍ

Cestující, kteří se téměř devět měsíců těšili, jak od Vánoc budou jezdit mezi Krnovem a Opavou nejen lépe, ale také o pár minut rychleji, zažívají nyní zklamání. Na rychlou dopravu si budou muset ještě počkat, a to až do dubna. Do té doby, než budou na železnici provedeny další práce, musí tudy vlaky jezdit pomalu.

„Potřebujeme prosím potvrzení o zpoždění, nestihneme hodinu," obrátily se na průvodčí studentky, které pravidelně dojíždí vlakem z Opavy do Krnova.

„Zpoždění teď bude každý den, domluvte si to ve škole," doporučila jim průvodčí, která je sama nešťastná z toho, jak musí aktuální situaci vysvětlovat cestujícím, natěšeným na zkrácení přepravní doby. Rozčarování cestujících se bude ještě další tři měsíce snášet především na hlavy průvodčích, kteří za nic nemohou.

Ti v rámci svých povinností musí také cestující informovat, aby počítali u každého spoje s přibližně patnáctiminutovým zpožděním. V podstatě celé České dráhy jsou v tom ale nevinně, stejně jako Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Za zpoždění vlastně nemůže nikdo, protože při tak rozsáhlé rekonstrukci jde o standardní postup.

„Ano, na této modernizované trati máme od správce železniční infrastruktury Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), nařízenou takzvanou konsolidační jízdu tedy naše vlaky musí jezdit pomaleji, což je standardní situace po opravě." odpověděla na dotaz Deníku mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

„V dopravě by se pomalejší jízda měla projevit zpožděním kolem 10 minut," dodala mluvčí Českých drah Monika Bezuchová. To, zda bude tento pokyn platit opravdu až do dubna, mluvčí nepotvrdila. České dráhy totiž budou postupovat podle pokynů SŽDC, takže dobu zpoždění samy neovlivní.

Co se na trati dělo a ještě bude dít?

Podle informací, které již dříve poskytl Deníku podnik SŽDC, činí celková délka kolejových úprav 15,745 km. Provedla se rekonstrukce stanic Opava západ, Skrochovice, dále pak peronizace těchto stanic i zastávek s nástupištní hranou 550 mm nad temenem kolejnice.

Na části úseku se zvýší traťová rychlost (do 120 kilometrů za hodinu). Součástí úprav je zvýšení propustné výkonnosti na výhledovou dopravu a nové traťové i staniční zabezpečovací zařízení s dálkovým ovládáním z jednotného ovládacího stanoviště (JOB) z dopravní kanceláře ve stanici Krnov. Do projektu stavby byly začleněny také železniční přejezdy. V Opavě západ jsou nové koleje číslo 1 a 2.

„Práce se realizovala podle schválené projektové dokumentace. Mezi stanicemi Krnov a Skrochovice došlo k úplné výměně železničního svršku, v úseku Skrochovice Opava východ došlo k obnově jen v určených částech trati. Práce na železničním spodku a svršku skončily k 21. listopadu. V dubnu 2017, po nutné technologické pauze, budou probíhat práce vyžadující výluku. Provedeme takzvané 3. podbití a broušení kolejnic," upřesnil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

