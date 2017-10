Na nové silnici přes sedlo motorkáři riskují a bourají

Jen málokde je na silnici tak kvalitní asfalt jako na Červenohorském sedle, kde v květnu skončila rozsáhlá rekonstrukce. Ukazuje se, že motorkáře svádí k riskantní jízdě.

Opravená silnice přes Červenohorské sedlo přitahuje motorkáře. Na sedle se otáčejí a pouštějí se zatáčkami do údolí Desné.Foto: Deník / Tauberová Daniela

Cílem nákladné rekonstrukce silnice přes Červenohorské sedlo mělo být také celkové zvýšení bezpečnosti. Nově opravený úsek silnice první třídy mezi Kouty nad Desnou a Červenohorským sedlem se ale ukazuje jako poměrně rizikový. Alespoň pro motorkáře, kteří si zamilovali horské serpentiny s ostrými zatáčkami a kvalitním povrchem. Od otevření opravené cesty jich zde už několik vážně havarovalo. Naposledy v neděli 1. října zde sedmatřicetiletý motorkář na místě zemřel.

„Motocyklista na stroji Suzuki ve stoupání po průjezdu mírné zatáčky vyjel ze svého jízdního pruhu a narazil do svodidel. Při nehodě utrpěl zranění, kterým na místě podlehl,“ sdělila mluvčí policie Irena Urbánková.

Nehoda cestu na několik hodin uzavřela. Příčinu a okolnosti kolize stále zjišťují policisté z dopravního inspektorátu. V poslední době se v horském úseku cesty jedná již o čtvrtou vážnou nehodu motorkáře. Předtím tu jezdec na motorce boural na konci srpna a letěl pro něj záchranářský vrtulník.

Jen o pár dní dříve při výjezdu ze zatáčky spadl se strojem na silnici další motorkář a také jeho do nemocnice převážela helikoptéra. V červenci se zde zase zranil mladík, kterému podklouzlo přední kolo, a rovněž skončil ve svodidlech. Jeho úraz si tak vyžádal hospitalizaci.

Pohyb motorkářů pod Červenohorským sedlem je značný, přitahuje je nově položený asfalt. Také množství zatáček pro jezdce představuje adrenalinové zážitky. Jenže ostatní řidiči si často na bezohlednost motorkářů stěžují. „Silnice je pěkně spravená, rozšířila se. Motorkářů jsem v létě potkával dost, někteří vyloženě riskují. Hazardéři jsou především Poláci. Policie by je měla víc hlídat,“ míní řidič Jiří Krátký, který jezdí nejméně dvakrát do týdne ze Šumperku do Jeseníku.

Policisté v létě jednu větší kontrolu motorkářů provedli, ale při rozsáhlé dopravní akci zjistili pouze jeden banální přestupek. Je třeba říct, že mezi motorkáři byla už před rekonstrukcí populární silnice na jesenické straně Červenohorského sedla. Docházelo zde už dříve k tragickým nehodám. Kritické místo bylo především v ostré zatáčce v Bělé pod Pradědem.