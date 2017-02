Na Krnovsku je hitem kalendář v podobě obalu od cédéčka

Má vaše dítě vynikající učitelku nebo učitele? Zasloužili by si titul Bruntálský Amos? Třeba za to, že učí děti zajímavým způsobem nebo zařídili, aby se podívaly se školou někam do zahraničí? Město Bruntál vyhlásilo V. ročník soutěže Bruntálský Amos. Můžete do ní přihlásit svého oblíbeného učitele.