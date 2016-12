Na krnovském náměstí proběhne sbírka hraček pro nemocnici

Sbírku hraček pro malé pacienty krnovské nemocnice každoročně organizuje Ludvík Gregárek ze Světlé Hory společně s Martinou Kocourkovou a dalšími přáteli.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Marie Podzimková

Lidé mohou právě dnes, ve středu 21. prosince v 17 hodin na krnovské náměstí přinést deskové hry, plyšáky, puzzle, stavebnice, ale i jiné dárky pro děti, které v předvánočním čase trápí nemoc a musí ležet v nemocnici. Hračky organizátoři sbírky ještě večer odnesou dětem do nemocnice.

„Budeme rádi, když nějakým krásným dárkem vykouzlíte úsměv ve tváři některého z nemocných dětí," oslovili Krnovany organizátoři sbírky s tím, že je důležité, aby všechny hračky byly v dobrém stavu a děti si mohly s nimi hned hrát. Pokud by ve hře chyběly třeba figurky, dětem by to pokazilo radost."

Některé hračky si děti po vyléčení odnesou domů, jiné budou dál sloužit pacientům v nemocniční herně.

Gabriela Mathiasová