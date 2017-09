Na kole na úřad i do kostela

Stovky věřících z celé republiky se v neděli 17. září vydaly do kostela bez auta. Zapojili se do desátého ročníku ekumenické akce Do kostela na kole.

Návštěvníci radnice potkávali úředníky ve stejném červeném tričku, které si oblékli na podporu kampaně „Na úřad bez auta“.Foto: MěÚ Krnov

„Smyslem je propagovat cyklistickou dopravu, která je, stejně jako pěší chůze, šetrná k životnímu prostředí a ve srovnání s automobilovou dopravou nepoměrně levnější a zdravější,“ uvedl organizátor akce Marek Drápal. Na stejné myšlence je založen mezinárodní Den bez aut, který se rozhodli podpořit zaměstnanci Městského úřadu v Krnově. Ve středu 20. září se připojili k akci Na úřad bez auta. Do práce i domů z práce nejeli autem, ale šli pěšky, využili MHD nebo nasedli na kolo. Akce se konala v rámci kampaně Evropský týden mobility, který je letos zaměřen na čistou a sdílenou mobilitu.

Autor: František Kuba