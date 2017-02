Na Bruntálsku a Krnovsku si se sněhem poradili

Vytrvalé ranní sněžení na Bruntálsku sice přidalo práci silničářům, ale nebylo to nic, co by nezvládli. Dopoledne sice byly problémy na Vrbensku a u Bruntálu ve stoupání u Oborné, kde dopoledne zablokoval dopravu kamion. V poledne už byly silnice s potřebnou mírou opatrnosti sjízdné.

Fotogalerie 8 fotografií Sněhová nadílka první únorový den si vyžádala pořádný úklid. Sníh musel zmizet od bruntálského zámku i z parkoviště před obchodním domem.Foto: DENÍK / Dalibor Otáhal

I Technické služby Bruntál si se sněhovou nadílkou poradily. „Jsme v terénu už od čtyř hodin od rána, postupujeme podle operačního plánu a údržba postupuje, tak jak má," řekl jednatel Technických služeb Bruntál Václav Frgal. „Jakmile protáhneme hlavní tahy, tak dochází k dočišťování na křižovatkách, přechodech pro chodce, autobusových zastávkách, nádraží a podobně," dodal Václav Frgal. Vedle zaměstnanců Technických služeb se na úklidu podílelo o šestnáct lidí z úřadu práce na veřejně prospěšné práce. I v Krnově mají pracovníci Technických služeb za sebou náročnou noční službu. Protože sníh přibýval jen pozvolna, dokázali zajistit průjezdnost všech ulic i schůdnost chodníků. „Zatím o žádných větších problémech se sněhem nevím. Na odboru správy majetku města zatím nebyly nahlášeny žádné škody způsobené sněhovou nadílkou," uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Autor: Dalibor Otáhal, František Kuba